«Благие намерения»: группа AuditTeam атаковала российские организации и потребовала выкуп за зашифрованные данные в обмен на отчёт по уязвимостям

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) раскрыли новую волну кибератак группы AuditTeam, в ходе которой злоумышленники шифровали данные российских организаций, в том числе из сферы промышленности, и требовали выкуп в обмен на отчёт по найденным уязвимостям. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Кампания продолжалась с начала 2026 г. вплоть до октября и затронула несколько десятков компаний. Помимо России, она коснулась в том числе Китая, Филиппин и Сенегала. В атаках использовался новый инструмент OpsAgent — для его разработки злоумышленники могли применять ИИ.

Плата за «аудит». После шифрования AuditTeam оставляла жертвам записку с требованием выкупа и угрожала опубликовать архив со всеми данными. Злоумышленники назвали это «платой за аудит и консалтинг». По их словам, в обмен на деньги организации получат отчёт с подробной информацией о выявленных уязвимостях. Это редкий случай: обычно атакующие просто шифруют данные и требуют выкуп за восстановление доступа. Участники AuditTeam заявляют, что их миссия — повышать осведомлённость организаций в сфере кибербезопасности и одновременно получать от этого прибыль. Однако на деле они шантажируют организации по всему миру.

Новый инструмент. В марте 2026 г. эксперты обнаружили подозрительную активность, нацеленную на одну из организаций в Гонконге. В ходе этой атаки злоумышленники использовали ранее неизвестный фреймворк OpsAgent, архитектура и функциональность которого схожа с инструментами для тестирования на проникновение (пентеста). Позднее выяснилось, что подобным кибератакам подверглись организации и в других странах. Фреймворк обладает широкими возможностями, при этом его функциональность можно расширять за счет загрузки дополнительных модулей. Для его создания с высокой степенью вероятности применялась большая языковая модель.

Сам код практически не защищен от анализа: все строки, включая отладочные и информационные сообщения, хранятся в открытом виде. Учитывая, что публичные упоминания OpsAgent отсутствуют, а его версия уже достигла 5.2.8, можно предположить, что разработка инструмента велась быстрыми темпами.

«В последнее время появляется все больше новых семейств вредоносного ПО. При этом характер атак AuditTeam схож с поведением APT-группировок, которые редко используют сложные механизмы защиты от обнаружения. Это объясняется тем, что разработать новые вредоносные инструменты с определённым набором функций зачастую бывает проще. Большие языковые модели усиливают этот тренд: злоумышленники теперь могут создавать целые фреймворки для своих кампаний. Кроме того, использование новых семейств вредоносного ПО затрудняет атрибуцию атак. Поэтому организациям необходимо уделять повышенное внимание своей кибербезопасности и следить за актуальным ландшафтом угроз», — сказал Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Чтобы защититься от подобных кибератак, «Лаборатория Касперского» рекомендует: обеспечить ИБ-специалистам доступ к актуальным данным об угрозах, например через Kaspersky Threat Intelligence, чтобы оперативно отслеживать тактики и инструменты злоумышленников; внедрить решения для обнаружения целевых атак; регулярно обновлять операционные системы и ПО на корпоративных устройствах; проводить регулярное обучение сотрудников в области кибербезопасности.