BrandSecurity добавила в DRP карту фишинга и мониторинг упоминаний в Telegram

Компания BrandSecurity представила обновление собственной платформы Digital Risk Protection. В системе появились модуль мониторинга упоминаний в Telegram, ИИ-сводка по угрозам, автоматические email-отчеты и уведомления о фишинге. Также обновлены инструменты фильтрации инцидентов. Об этом CNews сообщили представители BrandSecurity.

Модуль мониторинга мессенджера охватывает более 2 млн каналов и чатов. Найденные упоминания появляются в ленте в течение нескольких секунд после обнаружения публикации. Пользователи могут искать сообщения по ключевым словам, применять фильтры и просматривать информацию об источниках.

В платформе также появилась возможность настраивать автоматическую рассылку отчетов. Пользователь выбирает периодичность, часовой пояс, язык письма, типы угроз и состав данных. К письму прикладывается файл с результатами мониторинга за выбранный период. Для фишинговых ресурсов предусмотрены мгновенные уведомления.

Для быстрого анализа результатов мониторинга добавлена ИИ-сводка. Она обобщает данные за выбранный период: показывает общую статистику, статусы и эффективность обработки угроз, распространенные типы нарушений и домены, на которых они выявляются чаще всего.

В разделе фишинга появилась карта распределения нарушений по регистраторам доменов и провайдерам из разных стран. Она позволяет изучать географию инфраструктуры, связанной с фишинговыми ресурсами, и выявлять, где сосредоточена активность злоумышленников.

Для работы со списком угроз обновили фильтры и поиск, а также добавили готовые выборки: «В работе», «Требуют решения», «Все» и «Избранные». Доработан и экспорт данных в CSV, PDF и XLSX. Выгрузка учитывает фильтры, примененные пользователем, и позволяет формировать отчеты с разбивкой по типам нарушений. Полученные данные можно использовать для внутренней аналитики.

«За одним инцидентом может стоять большая история: похожие ресурсы, повторяющиеся схемы, другие каналы распространения. Если рассматривать каждое событие отдельно, часть этой картины остается за пределами внимания. Специалистам нужны инструменты, которые помогают связывать данные между собой и видеть, что происходит вокруг бренда в целом. На эту практическую задачу мы и ориентируемся при развитии DRP», — сказал Руслан Кривулин, основатель BrandSecurity.