F6 зафиксировала первый случай эксплуатации критической уязвимости CVE-2026-76466 в Cisco Expressway

Специалисты Центра кибербезопасности компании F6 расследовали первый случай эксплуатации критической уязвимости CVE-2026-76466 (CVSS 9,8) в Cisco Expressway. Атаке злоумышленников подверглась компания из России. Об этом CNews сообщили представители F6.

Cisco Expressway — это программно-аппаратный комплекс от компании Cisco для безопасного подключения удалённых сотрудников, партнёров или пользователей сторонних систем к корпоративным сервисам совместной работы, в том числе видеосвязи, голосовой связи, обмену мгновенными сообщениями.

Вскоре после появления общедоступного эксплойта (PoC) злоумышленники успешно атаковали устройства Cisco Expressway X15.5.3, получив возможность удаленно выполнять команды с максимальными привилегиями (root).

Как развивалась атака

Первоначально атакующие скомпрометировали два устройства Cisco Expressway, доступных из интернета, затем через одно из них получили доступ к двум другим узлам кластера, расположенным во внутренней сети организации. После получения root-доступа злоумышленники приступили к подготовке инструментария для дальнейшего продвижения по инфраструктуре. Для этого использовались самописные Python-скрипты, предназначенные для сканирования сети, поиска доступных SMB-ресурсов, взаимодействия с SQL Server и WinRM, а также исследования репозиториев GitLab с целью эксфильтрации учетных данных и другой конфиденциальной информации.

Специалисты F6 установили, что злоумышленники дорабатывали Python-скрипты непосредственно в ходе атаки. В исходном коде обнаружены характерные комментарии и описания исправлений, указывающие на использование ИИ-ассистента.

Как выявить признаки эксплуатации

Один из ключевых признаков успешной эксплуатации уязвимости — появление записи nodeup,'wombat@127.0.0.1' в системном журнале Erlang (erlang.log) на устройствах Cisco Expressway.

Такая запись свидетельствует об установлении соединения с Erlang-узлом, идентификатор которого соответствует известному механизму эксплуатации CVE-2026-76466. При обнаружении подобных событий необходимо проверить другие журналы и артефакты, чтобы подтвердить факт компрометации.

Рекомендации

Срочно обновить Cisco Expressway до актуальной версии, содержащей исправление уязвимости CVE-2026-76466. Если обновление временно невозможно, рекомендуется ограничить подключения к портам TCP/4371–4372 на межсетевом экране, разрешив доступ только с IP-адресов доверенных узлов кластера.

Реализовать контроль внешнего периметра. Мониторинг угроз внешнего периметра позволяет своевременно выявлять проблемные цифровые активы до того момента, когда эти проблемы будут использованы злоумышленниками. Дополнительная оценка компрометации уязвимых активов позволяет установить, успели ли злоумышленники воспользоваться проблемой даже после того как проблема на активе была нейтрализована.

Обеспечить круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты для своевременного выявления атаки с целью оперативного сдерживания угроз. Важно не просто заметить компрометацию на ранней стадии, а быстро локализовать и расследовать инцидент: изолировать скомпрометированные системы, определить масштаб атаки и перекрыть пути дальнейшего продвижения, пока злоумышленники не получили доступ к критичным узлам инфраструктуры.