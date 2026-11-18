К команде Curator присоединился Сергей Гордейчик

Сергей Гордейчик назначен на должность советника генерального директора по развитию интеллектуальных агентов в компании Curator (ООО «Эйч-Эль-Эль»), специализирующейся на разработке облачных решений для сетевой безопасности и непрерывной доступности интернет-ресурсов. В своей новой роли Сергей будет консультировать компанию по вопросам цифровой трансформации, автоматизации и развития продуктовой стратегии. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Многолетний опыт Сергея Гордейчика в управлении продуктами и создании технологических команд поможет Curator развивать решения для устойчивой работы цифровой инфраструктуры и безопасной доставки контента. Его глубокая экспертиза в сфере интеллектуальных агентов позволит компании точнее учитывать актуальные вызовы заказчиков при разработке и сопровождении сервисов, в том числе потребности организаций, которые сами проходят через этап технологической трансформации.

«Наши заказчики активно внедряют интеллектуальных агентов, и вместе с этим меняются требования к инфраструктуре и ее защите. Для нас критически важно своевременно отражать эти изменения в продуктах. Сергей умеет соединять стратегическое технологическое видение с практикой создания продуктов и команд. Мы рассчитываем, что его опыт поможет нам точнее выбирать направления развития и быстрее решать новые задачи клиентов», — отметил Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

«Интеллектуальные агенты меняют все: потребности рынка, подходы к разработке и сопровождению продуктов, отношения компаний и сотрудников, образование. Будущее еще только собирается, но многие его очертания уже видны. Я уверен, что у Curator есть все необходимое, чтобы оседлать эту волну и создавать решения для нового мира», — сказал Сергей Гордейчик, советник генерального директора Curator по развитию интеллектуальных агентов.

Сергей Гордейчик — советник генерального директора Curator по развитию интеллектуальных агентов, генеральный директор и сооснователь компании «СайберОК», признанный исследователь в области кибербезопасности, лидер направления кибербезопасности и приглашенный профессор университета Harbour.Space (Барселона, Бангкок).

Ранее Сергей занимал руководящие позиции в Positive Technologies, «Лаборатории Касперского» и Inception Institute of Artificial Intelligence (G42).