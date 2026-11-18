«Мамонт» атакует фанатов GTA VI: мошенники предлагают пополнить баланс PlayStation Store через поддельный сервис

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий популярной мошеннической схемы «Мамонт», направленный на геймеров. Злоумышленники создали поддельный магазин цифровых товаров Play2Win, через который предлагают приобрести подписки и пополнять баланс популярных сервисов, включая PlayStation Store. Об этом CNews сообщили представители F6.

На фоне выхода игры GTA VI карты оплаты для этого сервиса значительно подорожали для геймеров в России, чем воспользовались мошенники, предлагая пополнить баланс с минимальной наценкой. За пять дней участники мошеннической группы, которая использует эту схему обмана, похитили у пользователей 914 тыс. руб.

Как работает схема

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий мошеннической схемы «Мамонт», связанный с выходом игры GTA VI.

«Мамонт» – популярная мошенническая схема, которую киберпреступники используют уже более шести лет. Злоумышленники размещают предложения о продаже товаров по низким ценам, через фишинговые сайты похищают у покупателей данные их банковских карт, а затем – и деньги.

Из-за ажиотажа, который возник на фоне выхода GTA VI, для российских пользователей резко выросли цены на услуги пополнения баланса PlayStation Store – цифрового магазина компании Sony, через который можно приобрести саму игру, а также подписку, чтобы играть онлайн. Этим воспользовались мошенники.

С марта 2022 г. Sony приостановила продажи в PlayStation Store в России: пополнить кошелек российской картой или через российские платежные сервисы нельзя. Для пополнения баланса геймеры используют разные способы обхода ограничений – например, через посредников и карты других регионов.

За несколько дней до старта продаж игры GTA VI одна из мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», запустила поддельную площадку под брендом Play2Win для пополнения баланса популярных сервисов и покупки подписок. Фальшивый магазин цифровых товаров предлагает пополнить аккаунт восьми сервисов, включая PlayStation Store и AppStore & iTunes, а также приобрести подписку на различные сервисы, например, PlayStation Plus, Xbox Game Pass и ChatGPT Plus.

Средняя наценка в поддельном магазине – от 6% до 11%. Например, за пополнение баланса на 1000 руб. мошенники просят «доплатить» сверху 115 руб., при платеже в 10 000 руб. «комиссия» составляет 695 руб. За один месяц подписки PlayStation Plus (необходима, чтобы играть в GTA и другие игры онлайн) злоумышленники предлагают заплатить 890 руб., за годовую подписку – 7298 руб.

На сайте поддельного магазина указано, что зачисление на баланс происходит в течение 1–3 минут. На самом деле, если пользователь воспользуется предложением мошенников, то скомпрометирует данные своей банковской карты, которые укажет на платежной странице, и безвозвратно потеряет перечисленные деньги.

Как обманывают пользователей

Сценарий с поддельным магазином цифровых товаров Play2Win имеет важную особенность. Воркеры – рядовые мошенники, которые непосредственно распространяют ссылки на фальшивый стор – могут изменить его бренд на любой другой. Например, маскируясь под легитимные сервисы, которые работают в России, или придумав свое собственное название.

Злоумышленники могут выбирать, давать ли ссылку на весь сайт или на уже сформированную страницу с конкретным товаром для оплаты. Где и как распространять ссылки на фальшивый магазин, каждый участник мошеннической группы определяет сам. В качестве площадки для привлечения потенциальных жертв мошенники могут использовать как сервисы бесплатных объявлений, так и тематические форумы геймеров, профильные чаты в Telegram и социальных сетях. Такие сообщения со ссылкой на поддельный стор могут размещать как рекламу либо как комментарии к публикациям в популярных каналах.

Одним из признаков таких сообщений может быть промокод, который злоумышленник оставляет под предлогом получения скидки: на самом деле этот код нужен, чтобы организатор мошеннической схемы знал, кто именно из подручных привел «обманутого» пользователя. Но промокод - не обязательное условие, если мошенник использует для привлечения потенциальной жертвы ссылку на конкретную страницу.

По данным F6 Digital Risk Protection, только за пять дней мошенническая группа, которая использует среди прочих схему с фальшивым магазином цифровых товаров, похитила у пользователей 914 180 руб.

«Киберпреступники всегда ищут уязвимости. У геймеров такой уязвимостью становится сильный эмоциональный «голод» по игре. Мошенники атакуют геймеров одновременно по нескольким направлениям: как с целью кражи денег под видом оплаты популярных игр или подписок на них, так и для угона игровых аккаунтов и угона учетных записей мессенджеров, мошенничества под предлогом покупки игрового инвентаря, а также распространения вредоносного ПО», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента F6 Digital Risk Protection компании F6.

Ранее в январе 2026 г. специалисты F6 обнаружили фальшивый маркетплейс цифровых товаров под вымышленным брендом Zadrotik, в котором мошенники предлагают приобрести лицензионные ключи, внутриигровые предметы и валюту для CS2, Standoff 2, Fortnite, PUBG Mobile и других популярных игр, а также подписку на сервисы ChatGPT, iTunes и Spotify. По итогам первых двух недель с момента запуска мошеннического магазина средний платеж пользователей составил 2397 руб. Вскоре после публикации F6 про Zadrotik мошеннический проект прекратил работу.

Рекомендации специалистов F6 по защите от покупок в фальшивых магазинах цифровых товаров

Совершайте покупки в интернете только на проверенных площадках, надежнее всего — через официальные приложения маркетплейсов.

Не вводите данные своей банковской карты, адрес электронной почты и другие персональные данные на сайтах, которые посещаете впервые.

Проверяйте домены сайтов, которые посещаете впервые, с помощью whois-сервисов. Если домен создан менее чем год назад, высока вероятность, что за ним скрываются мошенники.

Отсутствие юридической информации продавца (ИНН, ОГРН и др.) — тоже признак возможного мошенничества. Когда такие данные указаны, их достоверность и надежность продавца можно оценить, если проверить через официальные базы данных. Однако в последнее время мошенники стали указывать на фальшивых сайтах реквизиты реальных компаний и предпринимателей.

Если планируете воспользоваться каким-то сервисом или маркетплейсом впервые, найдите отзывы о нем через поисковики. Отсутствие отзывов или исключительно положительные отзывы — вероятный признак мошеннических ресурсов.