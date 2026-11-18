«Сакура» 3.4: новая интеграция, настройка панели управления и больше времени на безопасность

Компания «ИТ-Экспертиза» представляет новую версию программного комплекса информационной безопасности (ПК ИБ) «Сакура» 3.4. Основные направления обновления – расширение интеграций и повышение удобства администрирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Среди ключевых изменений – интеграция с межсетевым экраном Ideco NGFW для контроля доступа к сети (NAC, Network Access Control), а также новые возможности настройки панели управления и разграничения доступа к данным.

«Сакура» – программный комплекс информационной безопасности для контроля и управления доступом удаленных рабочих мест к ИТ-инфраструктуре компании на основе принципа «нулевого доверия». Решение обеспечивает соблюдение внутренних корпоративных требований и требований регуляторов. Благодаря интеграциям с распространенными операционными системами (ОС), средствами VPN (виртуальных частных сетей) и NAC, почтовыми и другими сервисами, в том числе отечественного производства, «Сакура» работает в разнородных ИТ-инфраструктурах.

«В версии 3.4 мы сосредоточились на двух задачах. Первая – продолжить системную работу по расширению интеграций: мы добавили интеграцию с Ideco NGFW. Для нас важно не количество интеграций само по себе, а возможность использовать «Сакура» вместе с решениями, которые клиент уже выбрал, без необходимости менять инфраструктуру. Вторая задача – повысить удобство администрирования: панель управления теперь можно настроить под себя, а доступ к данным разграничить в соответствии с полномочиями администратора. Чем меньше времени команда тратит на поиск информации и навигацию по интерфейсу, тем больше ресурсов остается на управление безопасностью», – сказал Максим Ефремов, руководитель направления «Сакура» компании «ИТ-Экспертиза».

Интеграции: работа с уже выбранными решениями

«Сакура» получила новую интеграцию с межсетевым экраном Ideco NGFW для управления доступом к сети по принципам NAC. Доступ пользователей к сети можно регулировать в зависимости от состояния защищенности рабочего места. Организации, уже использующие Ideco NGFW, могут применять «Сакура» совместно с этим решением, без замены действующей инфраструктуры.

«Сакура» расширяет перечень интеграций, чтобы встраиваться в действующую инфраструктуру клиента, а не требовать ее замены. Каждая новая интеграция позволяет сохранить уже приобретенные и развернутые решения и внедрять «Сакура» без предварительной миграции на другое оборудование. При этом принцип «рабочее место защищено – сотрудник имеет доступ; выявлены нарушения – доступ ограничивается» работает в существующей сетевой инфраструктуре предприятия. Для бизнеса это означает сокращение сроков и стоимости внедрения, а также объединение действующих решений в единый контур защиты.

МФА: наглядное отображение сценариев

В модуле многофакторной аутентификации (МФА) появился граф исполнения сценария. На панели управления видно, какие действия выполнялись и с каким результатом. Для этого больше не требуется изучать логи (журналы событий).

Панель управления: персональные настройки и разграничение доступа к данным

Панель управления теперь можно настроить под индивидуальные предпочтения: выбранные параметры интерфейса сохраняются между сеансами и при повторном входе. В профиле рабочего места упорядочена навигация и унифицировано оформление вкладок. В таблице лицензий появились сортировка и фильтры по типу, статусу и организации. При уходе со страницы редактирования пользователя система предупреждает о несохраненных изменениях.

Для результатов проверки секретов реализовано разграничение доступа по ролям: конфиденциальная информация доступна только администраторам с необходимыми правами. Кроме того, администратору можно предоставить доступ только к данным выбранных структурных подразделений.

В результате администраторы тратят меньше времени на поиск информации и работают в настроенном под себя интерфейсе. При этом конфиденциальные данные остаются доступными только уполномоченным администраторам.