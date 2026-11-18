«ТрансТелеКом» и VK Tech договорились о сотрудничестве в сфере квантовых коммуникаций и информационной безопасности

Компания «ТрансТелеКом» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о взаимодействии в сфере изучения технологий квантовых коммуникаций, обеспечения информационной безопасности и интеграции инновационных решений в ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщил представитель «ТрансТелекома».

Компании объединят компетенции и технологический потенциал для реализации совместных проектов. В рамках cоглашения планируется обмен опытом, лучшими практиками и результатами исследований в области квантовых коммуникаций и информационной безопасности. Также стороны намерены проводить совместные изыскания и опытно-конструкторские работы по защите информационных систем компаний и потребителей их услуг, оценку угроз, связанных с развитием квантовых вычислений.

Соглашение предусматривает формирование предложений по внедрению средств квантовой защиты и анализ ИТ-ландшафта для выбора оптимальных моделей интеграции квантовых коммуникаций в существующую инфраструктуру компаний.

«Развитие самых современных технологий – это не просто следование трендам, это вопрос нашей способности защищать данные и инфраструктуру как в условиях актуальных рисков, так и в долгосрочной перспективе. Мы убеждены, что будущее – за гибридными системами, где классическая ИТ-инфраструктура дополняется квантовыми методами защиты. Совместная с VK Tech работа позволит нам обеспечить практическое внедрение конкретных инструментов для построения надежной защищенной цифровой среды. Интеграция квантовых технологий в бизнес-процессы – наша ключевая задача на ближайшее время», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Лери Губкин.

«Соглашение позволит VK Tech и «ТрансТелеКому» углубить взаимодействие в области информационной безопасности и повысить уровень защищенности данных. Совместная работа даст возможность внедрять современные решения при модернизации цифровой инфраструктуры и обмениваться практическим опытом. Уверен, что такое партнерство поможет эффективнее выстраивать защиту информационных систем и быстрее реагировать на актуальные угрозы», – отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.