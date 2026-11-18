Водоканал Ленинградской области внедрил «СерчИнформ КИБ» для контроля подрядчиков

ГУП «Леноблводоканал» внедрил систему предотвращения утечек «СерчИнформ КИБ». Программа помогает защищать конфиденциальные сведения при их обработке в информационных системах (ИС), а также действия пользователей в ИТ-инфраструктуре компании. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Решение о сотрудничестве приняли в марте 2026 г. после анализа отечественного рынка систем защиты от утечек (DLP).

«Наше предприятие постоянно взаимодействует с подрядчиками и контрагентами, и их действия в информационной среде нужно контролировать так же, как и действия штатных сотрудников. Нам важно, чтобы конфиденциальные данные оставались в безопасности. Для этих целей выбрали КИБ, – сказали в Управлении по информационной безопасности ГУП «Леноблводоканал». – Главным критерием выбора системы было локальное развертывание. Другие решения не подошли нам либо по цене, либо по требованиям к развертыванию и совместимости с нашей ИТ-инфраструктурой. «СерчИнформ КИБ» соответствует этим требованиям: систему развернули на наших мощностях. Она полностью совместима с платформами, которые используются в «Леноблводоканале».

Уже на старте эксплуатации КИБ выявил факты пересылки конфиденциальной информации на личную почту. По оценке ИБ-отдела, система упростила контроль за действиями работников.

«Мы предлагаем заказчикам инструмент для решения актуальных проблем. Контроль действий подрядчиков в ИС организаций – одно из основных прикладных требований к защите ИТ-инфраструктуры госсектора и КИИ, установленных актами ФСТЭК России. «СерчИнформ КИБ» позволяет вести мониторинг активности пользователей и выявлять признаки нарушений. Решение инсталлируется за несколько часов силами штатных ИТ-специалистов и не требует изменений в локальной сети. Благодаря предустановленным политикам система начинает работу в кратчайшие сроки, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Система сертифицирована ФСТЭК России и включена в Единый реестр российского ПО и БД, что позволяет применять ее в госсекторе и на объектах КИИ».

В планах предприятия увеличить объем внедрения «СерчИнформ КИБ».

«СерчИнформ» регулярно обновляет функционал своих продуктов. Например, недавно КИБ расширил возможности «ИИ-Ассистента». Теперь умный модуль позволяет ИБ-специалистам самостоятельно создавать промпты для поиска инцидентов. Это поможет адаптировать инструмент под индивидуальные задачи заказчиков. Функция дополняет набор преднастроенных ИИ-политик в «СерчИнформ КИБ»: по поиску утечек, корпоративного мошенничества и контролю групп риска.