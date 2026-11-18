Защита цифрового бизнеса требует практической проверки: Академия АйТи открыла набор на курс по пентесту

Академия АйТи fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) открыла набор на курс «Пентестер: этичный хакинг и анализ систем безопасности». Программа посвящена тестированию на проникновение, поиску уязвимостей в корпоративных сетях и приложениях, проверке возможности их эксплуатации и подготовке отчетов по результатам анализа защищенности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Цифровые сервисы обеспечивают продажи, расчеты, логистику и взаимодействие с клиентами. Их защищенность зависит от состояния программного обеспечения и сетевого оборудования, настроек доступа и качества администрирования. Уязвимость в доступном из интернета приложении может создать условия для проникновения в корпоративную сеть. Дальнейшее развитие атаки зависит от того, какие ресурсы доступны нарушителю, и какие ограничения ему удастся преодолеть. Для бизнеса это риск утечки данных, остановки сервисов и нарушения работы предприятия.

Объем задач по анализу защищенности растет вместе с числом выявляемых уязвимостей. По подсчетам, сделанным на основе официальной выгрузки Банка данных угроз ФСТЭК России, за 2025 г. в базу внесли 16 357 новых уязвимостей. Каждая такая запись еще не означает прямого риска для конкретной компании. Специалистам необходимо проверить, используется ли уязвимый продукт, какая его версия установлена, доступен ли соответствующий компонент нарушителю и к каким последствиям может привести эксплуатация недостатка. Поэтому вместе с объемом базы растет значение грамотной оценки и расстановки приоритетов.

Пентест показывает состояние системы в определенных границах и на момент проведения проверки. После обновления приложений, подключения новых сервисов, изменения прав доступа, сетевых настроек или интеграций поверхность атаки меняется, а прежние результаты постепенно теряют актуальность. Поэтому тестирование на проникновение следует повторять после существенных изменений инфраструктуры и дополнять регулярным анализом уязвимостей. Российский ГОСТ Р 58143-2018 содержит рекомендации по планированию, проведению и оформлению результатов пентеста. Для компаний это повышает значимость специалистов, способных воспроизводимо проводить проверки и оценивать возможность атаки с учетом текущего состояния систем.

«Руководителю ИБ важно понимать, какие из обнаруженных уязвимостей действительно создают риск для компании. Для этого нужно учитывать доступность системы, права потенциального нарушителя и возможность развития атаки. Несколько недостатков защиты могут позволить нарушителю последовательно расширить доступ и скомпрометировать критически важный ресурс. Пентестер проверяет такие сценарии в согласованных границах, фиксирует результаты и объясняет возможные последствия. Его выводы помогают определить срочность устранения проблем и требования к защите. Поэтому мы открыли набор на курс «Пентестер: этичный хакинг и анализ систем безопасности», чтобы научить специалистов проводить такие проверки и готовить рекомендации по устранению выявленных уязвимостей», - отметил Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» Академии АйТи.

Курс охватывает основные этапы тестирования на проникновение: сбор информации об исследуемой системе, обнаружение доступных узлов и сервисов, поиск уязвимостей и проверку возможности их эксплуатации. Слушатели изучат методы OSINT, социальную инженерию, анализ сетевого трафика, безопасность веб-приложений и беспроводных сетей. В программу входят перечень основных рисков безопасности веб-приложений OWASP Top 10 и список наиболее опасных ошибок в ПО CWE Top 25.

Участники будут анализировать безопасность учебных систем, исследовать веб-уязвимости, настраивать защитные механизмы операционных систем. Подготовка отчета входит в практикум: слушателям предстоит документировать результаты проверки, чтобы их можно было использовать при устранении выявленных недостатков.

Программа рассчитана на 220 академических часов и включает 20 модулей. Обучение объединяет занятия с преподавателем и лабораторные работы. Завершает курс итоговая работа на киберполигоне, где участники применят изученные методы в учебной среде.

Курс предназначен для системных администраторов, администраторов безопасности, сетевых инженеров, аудиторов ИБ, тестировщиков и специалистов по кибербезопасности. Для обучения необходимы навыки системного администрирования, работы с командной строкой и понимание основ информационной безопасности.