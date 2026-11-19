Ассоциация АБИСС запустила консультационный портал

Ассоциация АБИСС запустила консультационный портал. Консультационный портал создан по инициативе членов Ассоциации АБИСС для систематизации и развития экспертной базы знаний в области регуляторики по информационной безопасности. На портале публикуются ответы экспертов АБИСС на практические вопросы реализации требований ИБ. Помимо этого, вопросы консолидируются и в рамках взаимодействия с профильными регуляторами уточняется их позиция. Об этом CNews сообщили представители АБИСС.

Цель консультационного портала – систематизировать и развивать экспертную базу знаний в области регуляторики информационной безопасности, предоставляя пользователям доступ к практическим, структурированным консультациям экспертов Ассоциации АБИСС по вопросам реализации требований ИБ, а также консолидировать такие вопросы для уточнения официальной позиции профильных регуляторов.

Портал будет полезен специалистам и руководителям служб информационной безопасности компаний; экспертам и методологам, занимающимся вопросами соответствия требованиям регуляторов в сфере ИБ; представителям организаций, которым необходима практическая трактовка нормативных требований по ИБ (комплаенс, аудит, внедрение СЗИ и т.п.); всем, кто ищет экспертное мнение по конкретным прикладным вопросам регуляторики, не являющееся при этом официальной юридической консультацией.

Задачи портала

Накопление и систематизация экспертизы. Ответы сертифицированных экспертов АБИСС на практические вопросы публикуются в открытом каталоге по тегам и темам, формируя базу знаний.

Прямой диалог с экспертами. Пользователь может задать вопрос и получить развернутый, структурированный ответ (формат Q&A) с указанием авторства, организации и контактных данных эксперта. На один вопрос могут ответить сразу несколько специалистов с разными точками зрения.

Взаимодействие с регуляторами. Вопросы, требующие официальной позиции, ежемесячно консолидируются и направляются профильным регуляторам. Полученные официальные разъяснения публикуются в карточках вопросов с отдельной пометкой «Официальный ответ регулятора».

В разработке портала участвовали эксперты компаний Б152, Deiteriy Compliance, RTM Group, Aktiv.consulting (бизнес-направление компании «Актив»), UserGate и «Инфосистемы Джет».