Cicada8 объединила управление внешними и внутренними уязвимостями в периметре крупного оператора связи

Разработчик решений по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами Cicada8 реализовал проект по построению единого ИБ-процесса в системах крупного оператора связи и его дочерних компаний. В рамках проекта были внедрены две платформы вендора: Cicada8 External Threats Management (ETM) для контроля внешнего периметра и Cicada8 Vulnerability Management (VM) для внутренней инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

На старте проекта контроль внешнего периметра и внутренней инфраструктуры заказчика осуществлялся раздельно. Такой подход создавал избыточную нагрузку на ИТ-, ИБ- и продуктовые команды, особенно на фоне роста бизнеса и увеличения числа цифровых продуктов в экосистеме.

Ключевой задачей, которую предстояло решить Cicada8, стала полная инвентаризация активов компании с последующей автоматизацией централизованного управления системами заказчика. Решение должно было обеспечить сквозную видимость уязвимостей по всему цифровому контуру — от внешних сервисов, доступных из интернета, до внутренних систем.

На первом этапе команда внедрила платформу Cicada8 ETM, за счет которой вендор провел инвентаризацию и взял под круглосуточный контроль внешний контур компании, доступный из интернета. Платформа обеспечивает выявление уязвимостей нулевого дня в течение нескольких часов. После обнаружения уязвимости Cicada8 оценивает ее критичность и принимает решение, представляет ли находка угрозу для кибербезопасности компании.

На втором этапе в цифровой контур заказчика была внедрена платформа Cicada8 VM для внутренних систем и продуктов. Оба решения — ETM и VM — работают как единый комплекс: автоматически сопоставляют данные из нескольких источников и показывают, какой доступ к внутренним системам может получить злоумышленник при эксплуатации уязвимости на внешнем сервисе. Это позволяет приоритизировать работу ИБ-команд по реальным векторам атаки.

Первичный разбор находок выполняют ИИ-модели — они отсеивают ложные срабатывания и оценивают их критичность. Сложные и нетиповые случаи разбирают вручную аналитики в течение первых 24 ч. В целом доля автоматизации в процессе работы с уязвимостями достигает около 75%.

«Внедрение в инфраструктуру такого масштаба — это всегда сложная и интересная задача. Вместе с экспертами заказчика мы встроили платформы в существующий процесс работы с уязвимостями и развили его: подключили системы сервисных служб, расширили покрытие веб-приложений и распределённой инфраструктуры. В результате команда получила понятные метрики и автоматизированную поддержку на каждом этапе — от обнаружения уязвимости до проверки её устранения», — сказал Кирилл Селезнев, руководитель продуктов ETM и VM Cicada8.