«Гарда» и «Цифровые решения» объединили технологии для масштабируемой защиты веб-приложений

Компании «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, и «Цифровые решения», разработчик и производитель сетевого оборудования, объединили возможности системы защиты веб-приложений «Гарда WAF» и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Совместное решение позволяет постепенно наращивать производительность системы защиты по мере роста веб-трафика. При этом заказчики могут развивать цифровые сервисы без необходимости заранее приобретать избыточные вычислительные мощности.

Интеграция «Гарда WAF» и DS Proxima позволяет масштабировать систему защиты за счет добавления новых узлов в кластер. DS Proxima распределяет входящий трафик между устройствами «Гарда WAF», которые проверяют поступающие запросы на наличие угроз. При этом расширение кластера не требует изменения существующей сетевой архитектуры.

К одной отказоустойчивой паре балансировщиков DS Proxima можно подключить до 128 узлов «Гарда WAF», что создает возможности для пропорционального роста общей производительности системы. Фактическая производительность, измеряемая количеством обрабатываемых запросов в секунду (RPS), зависит от доступных вычислительных мощностей и характера нагрузки.

Совместная архитектура позволяет повысить отказоустойчивость системы защиты веб-приложений за счет резервирования и автоматического перераспределения нагрузки. DS Proxima непрерывно отслеживает доступность узлов «Гарда WAF» и при отказе одного из них направляет новые соединения на работающие устройства. Резервирование по схемам N+1 и N+2 позволяет сохранять необходимую производительность при выходе из строя одного или двух узлов соответственно, минимизируя влияние сбоев на доступность защищаемых веб-приложений.

Дополнительным преимуществом совместного решения является возможность согласованного масштабирования системы защиты и серверной инфраструктуры защищаемых веб-приложений. После проверки трафика системой «Гарда WAF» балансировщики DS Proxima могут распределять нагрузку между серверами этих приложений, позволяя добавлять новые серверные мощности по мере роста веб-трафика.

«Для организаций с высоконагруженными веб-приложениями важно, чтобы инфраструктура безопасности могла развиваться вместе с цифровыми сервисами. «Гарда WAF» обеспечивает защиту веб-приложений, а интеграция с DS Proxima дает дополнительные возможности для распределения нагрузки и расширения кластера. Заказчики могут последовательно увеличивать производительность системы, добавляя новые узлы по мере необходимости. Это позволяет гибче планировать развитие инфраструктуры и не закладывать избыточные мощности заранее», – отметил Александр Самохвалов, руководитель продукта «Гарда WAF».

«Совместное решение на базе DS Proxima и «Гарда WAF» позволяет создавать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру защиты веб-приложений. Благодаря автоматическому распределению нагрузки и контролю доступности узлов система сохраняет работоспособность при отказе отдельных устройств, минимизируя влияние сбоев на защищаемые сервисы. Дополнительное преимущество – возможность согласованно масштабировать средства защиты и серверную инфраструктуру веб-приложений по мере роста нагрузки», – сказала Алина Павлова, руководитель отдела продвижения продуктов «Цифровые решения».