«Код Безопасности»: 55% компаний России перешли на отечественные межсетевые экраны

Импортозамещение в сетевой безопасности стало массовым. По данным исследования «Кода Безопасности», 55% организаций полностью перешли на отечественные межсетевые экраны, еще 37% используют гибридную модель. При этом рынок требует централизации управления и защиты удаленного доступа, а внедрение EDR и виртуализация упираются в бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

«Данные исследования показывают, что рынок перешел от экстренного замещения к осознанному выбору. Заказчикам важны не просто российские NGFW, а удобство их эксплуатации и централизованное управление. При этом точки роста смещаются в сторону защиты виртуализированных сред и снижения стоимости владения EDR – именно здесь мы видим основной запрос на новые технологии», – сказали аналитики «Кода Безопасности».

Только 3% организаций используют исключительно зарубежные NGFW и не планируют переход, еще 5% будут перестраивать инфраструктуру на отечественные решения. Импортозамещение, несмотря на сокращение темпов роста, постепенно меняет картину рынка. Так, в 2025 г. 47% компаний имели в ИТ-инфраструктуре решения только российских компаний, а 38% применяли гибридную модель, теперь эти доли составляют 55% и 37% соответственно.

Защита периметра остается главным сценарием использования NGFW (93%), внутреннее сегментирование – 50%, защита ЦОД – 30%. Ключевой запрос – удобство эксплуатации. 93% считают актуальной централизованную платформу управления правилами МСЭ, из них 43% – критически важной.

В защите конечных точек классические механизмы пока в приоритете: антивирус, защита от вымогателей и контроль USB получили наивысшие оценки. При этом 55% уже используют отечественные EDR, еще четверть планируют внедрение.

Главный барьер для распространения EDR – стоимость лицензий (56%), далее следуют нагрузка на производительность (35%) и сложность интеграции с существующими СЗИ (23%). Показательно, что треть организаций используют EDR без SIEM, а еще треть – решения разных вендоров. Это подчеркивает запрос на аналитическую самостоятельность EDR, особенно в изолированном контуре.

В опросе участвовали представители небольших компаний и крупных предприятий с численностью более 500 сотрудников. Половина респондентов отвечает одновременно за ИТ и информационную безопасность, еще треть специализируется исключительно на ИБ. Среди участников – конечные пользователи, интеграторы и партнеры, а также представители учебных учреждений. Отраслевой срез включает ИТ и телеком, образование и науку, госсектор, здравоохранение, промышленность и финансовый сектор, а география охватывает Москву и несколько федеральных округов.