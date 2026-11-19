«Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО, атакующее пользователей в России и Белоруссии

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили ранее неизвестное вредоносное ПО BadVibe, которое позволяет злоумышленникам получать удалённый доступ к устройствам, похищать и уничтожать данные. При его разработке использовался искусственный интеллект. Зловред распространяется в том числе через YouTube и Telegram, а среди обнаруженных жертв преобладают пользователи из России и Белоруссии. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Как происходит заражение. Злоумышленники используют разные способы распространения BadVibe. Например, размещают ссылки на скачивание вредоносных файлов в описаниях и комментариях к роликам на YouTube, распространяют зловред через вложения в Telegram и другие платформы. Также выявлены случаи, когда BadVibe маскировался под читы для видеоигр. Цепочка заражения многоступенчатая: в ней участвуют два компонента-загрузчика. Перед загрузкой основной вредоносной нагрузки — BadVibe — выполняется ряд проверок, позволяющих выявить попытки анализа вредоносного ПО.

Что известно про новый инструмент. BadVibe — вредоносный имплант, состоящий более чем из 20 модулей, которые предоставляют злоумышленникам широкие возможности. В частности, с его помощью они могут получать удалённый доступ к устройствам, похищать или уничтожать данные пользователей, а также затруднять обнаружение вредоносной активности защитными решениями. На данный момент эксперты не подтвердили связь BadVibe с какой-либо известной группой. При этом исследователи предполагают, что он может быть связан с NyashTeam, которая известна распространением угроз по модели «вредоносное ПО как услуга» (Malware-as-a-Service, MaaS) и известна по инструменту WebRat.

«Анализ BadVibe показал, что при его разработке использовался искусственный интеллект. Мы ожидаем, что подобных примеров будет становиться больше: ИИ снижает порог входа в киберпреступность и позволяет создавать вредоносные инструменты даже без глубоких навыков программирования. При этом злоумышленники использует его преимущественно для ускорения разработки вредоносного ПО. Такие программы при этом могут обладать достаточно сложной структурой, что затрудняет их анализ. BadVibe — показательный пример: его разработка ведётся с 2024 г., и сегодня он представляет собой многофункциональный инструмент с более чем 20 модулями. Мы предполагаем, что злоумышленники продолжат его совершенствовать, поэтому не исключаем появления новых, ещё более сложных версий. В таких условиях особенно важно использовать современные защитные решения, способные выявлять как известные, так и новые угрозы», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России и СНГ.