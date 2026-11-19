Резервное копирование на высоких оборотах и под двойной защитой: RuBackup 3.1 для масштабируемых корпоративных инфраструктур

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») вывела на рынок новую версию корпоративной системы резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup 3.1. Обновление нацелено на решение ключевых задач крупного бизнеса: сведение к минимуму времени простоя ИТ-инфраструктуры, прямое сокращение затрат на дисковое пространство и сеть, автоматизацию рутинных операций ИТ-команды и бескомпромиссную защиту резервных копий от кибератак. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

В RuBackup 3.1 реализованы механизмы, которые кардинально снижают нагрузку на корпоративную сеть и оборудование при работе с большими объемами данных. Компании, использующие объектные хранилища S3, теперь могут проверять целостность резервных копий напрямую без их скачивания, а также подключать к одному S3-хранилищу сразу несколько медиасерверов для равномерного распределения трафика. Для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков и умышленного уничтожения данных в объектных хранилищах появилась поддержка технологии неизменяемых копий Object Lock, которая надежно блокирует удаление или изменение архивов на заданный срок.

Заказчики со сверхвысокими объемами данных получили возможность выстраивать отказоустойчивые контуры на базе специализированных программно-аппаратных комплексов класса Backup Appliance. В свою очередь, предприятия, использующие ленточные библиотеки, теперь могут управлять ими и перемещать картриджи между пулами прямо в процессе работы — без перевода СРК в сервисный режим и остановки текущих задач резервного копирования.

Новые инструменты работы с виртуальными средами, базами данных и почтой позволяют ИТ-специалистам тратить меньше времени на администрирование и быстрее возвращать сервисы в строй после сбоев. Внедрение динамических стратегий для платформ ПК СВ «Брест», Basis DynamiX Enterprise и VMware избавляет администраторов от ручной настройки: новые виртуальные машины автоматически берутся под защиту по заданным тегам или группам. А технология резервного копирования виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise и СУБД Oracle без использования промежуточного хранилища позволяет компаниям существенно экономить бюджет на закупке дополнительных дисковых емкостей.

Для команд работающих с критически важными базами данных PostgreSQL обеспечено точное восстановление информации строго на момент создания копии без ручной очистки журналов, а также бесшовное продолжение бэкапа даже при экстренном переключении узлов в отказоустойчивом кластере. Наряду с расширением поддержки актуальных отечественных ОС («Альт», «Роса») и платформ виртуализации, в системе значительно ускорено гранулярное восстановление отдельных файлов в гостевые системы VMmanager и писем в ряде почтовых сервисов, таких как RuPost, и Microsoft Exchange, что позволяет за считаные минуты возвращать пользователям нужные документы без развертывания тяжелых архивов целиком.

Отвечая на строгие требования информационной безопасности, RuBackup 3.1 поддерживает работу с хранилищем секретов StarVault, в дополнение к ранее поддерживаемым Deckhouse Stronghold и Hashicorp Vault , и автоматически шифрует пароли в конфигурационных файлах модулей: учетные данные больше не хранятся в открытом виде, что исключает риск их утечки. Управлять разветвленной инфраструктурой стало проще благодаря автоматической балансировке нагрузки между медиасерверами и гибкому планировщику регламентных работ, который позволяет точечно ставить на паузу отдельные виды резервного копирования, не прерывая защиту приоритетных систем.

«Выпуская новую версию нашей системы резервного копирования, мы решаем главную задачу, с которой сталкивается любой современный ИТ-руководитель — обеспечить абсолютную сохранность данных при минимальной нагрузке на бюджет, сеть и команду. Крупный бизнес больше не может позволить себе технологические паузы на обслуживание ленточных библиотек, закупку лишних дисков под промежуточные хранилища или ручное администрирование сотен новых виртуальных машин. Наш новый релиз переводит защиту инфраструктуры в режим умного автопилота: система сама масштабирует правила бэкапа, бережет сетевой трафик и надежно страхует архивы от киберугроз, позволяя компаниям уверенно развиваться на отечественном технологическом стеке», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».