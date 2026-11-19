RuVDS выявил основные векторы атак на облачную инфраструктуру

Хостинг-провайдер RuVDS, проанализировав данные системы мониторинга за 2024–2026 г., выявил ключевые тенденции в атаках на облачную инфраструктуру. Доминирующим вектором остаётся SYN-флуд или сетевые DoS- или DDoS-атаки, при которых злоумышленник перегружает сервер запросами на установление соединения. На эту категорию пришлось 77% всех зафиксированных эпизодов. При этом общее число SYN-флуд инцидентов за год снизилось почти на 60%. Об этом CNews сообщил представитель RuVDS.

Массив же объёмных атак, которые направлены на пропускную способность канала, вырос почти в два раза, а их доля в суммарном числе зафиксированных эпизодов увеличилась с 6% до 20%. Повысить точность фиксирования аномалий трафика помогла разработанная компанией адаптивная модель детектирования, отделяющая попытки взлома от легитимных всплесков активности.

«Новая адаптивная модель детектирования аномалий трафика – важный шаг в сторону точности данных, который позволяет делать конкретные выводы об изменении характера угроз в облаке. Сегодня на смену классическому SYN-флуду приходят «тяжёлые» объёмные атаки, связанные с вовлечением скомпрометированных машин в DDoS, массовые рассылки и проксирование – использование промежуточных серверов для перенаправления трафика между злоумышленником и целью атаки. Растёт и доля легитимной дата-интенсивной нагрузки, которая всё чаще приближается к порогам, ранее считавшимся аномальными», – отметил генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Основываясь на выявленных трендах, компания рекомендует бизнесу контролировать не только входящий, но и исходящий трафик, а также поддерживать ПО и учётные данные в актуальном состоянии.

В отличие от классических средств защиты, реагирующих на входящие атаки, адаптивная модель RuVDS отслеживает аномалии, источником которых выступают виртуальные машины клиентов, блокируя их до нанесения ущерба внешним ресурсам. Научные результаты, положенные в основу системы, были опубликованы в научных журналах, а программная реализация зарегистрирована в Роспатенте.