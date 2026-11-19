Security Vision расширяет применение ИИ в линейке SGRC с помощью собственной LLM и ML-моделей

Компания Security Vision объявляет о масштабном обновлении линейки продуктов SGRC для управления информационной безопасностью (ИБ), рисками и соответствием регуляторным требованиям. Одним из ключевых направлений развития стало применение собственной большой языковой модели (LLM) и моделей машинного обучения (ML). Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

В обновленных версиях внедрены ИИ-агенты, добавлен функционал, закрывающий все последние регуляторные изменения в области ИБ, и переработан интерфейс продуктов.

Для бизнеса управление ИБ связано с необходимостью распределять ограниченные ресурсы команды между защитой инфраструктуры, выполнением обязательных требований и подготовкой отчетности. Руководителям важно понимать, какие меры уже выполнены, где остаются несоответствия и какие задачи требуют первоочередного внимания. Обновление линейки SGRC помогает использовать результаты оценки ИБ и рисков при планировании работ, а автоматизация анализа требований и подготовки документов сокращает объем ручных операций.

Выпущен продукт Security Vision SA (Self-Assessment / «Портал Самооценки») для централизованной оценки уровня ИБ организаций и систем на основе выполнения требований ИБ.

Централизованная самооценка особенно важна для организаций с несколькими подразделениями или информационными системами: она помогает сопоставлять результаты и выявлять участки, требующие внимания. Для руководства это основа для определения очередности работ по устранению несоответствий.

Ключевым нововведением в модуле Security Vision Compliance Management стало внедрение двух ИИ-агентов, предназначенных для ускорения работы аналитиков и аудиторов:

– Ассистент, отвечающий на вопросы об ИБ в сферах безопасности критической информационной инфраструктуры, защиты персональных данных, защиты информации в государственных информационных системах и других информационных системах государственных органов и организаций. Данный ассистент также предоставляет информацию по требованиям федеральных законов, постановлений Правительства России, положений Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России и, кроме того, по государственным стандартам и лучшим практикам.

– Агент, позволяющий находить эквивалентные требования при внесении информации в систему. Он указывает документы, в которых встречается похожее требование, его текст, раздел документа и конкретный пункт. Это решает ресурсоемкую задачу по поиску и выявлению похожих требований как от одного, так и от разных регуляторов.

Поиск пересекающихся требований помогает избежать повторного анализа одних и тех же обязательств по разным документам. В результате специалисты могут уделять больше времени устранению выявленных несоответствий, а руководители – точнее оценивать объем предстоящих работ и потребность в ресурсах.

Для оценки соответствия требованиям приказа ФСТЭК России № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений» добавлена методика ФСТЭК России «Состав и содержание мероприятий и мер по защите информации, содержащейся в информационных системах». Доработаны отчеты по форме 0409071, в соответствии с методическими рекомендациями Банка России 3-МР и 8-МР и документа ГОСТ Р 57580.1-2017.

Изменения, связанные с регуляторными требованиями, внесены и в модуль Security Vision КИИ для работы с объектами критической информационной инфраструктуры.

Добавлена отраслевая методика (порядок) категорирования объектов КИИ в области оборонной промышленности согласно Постановлению Правительства России № 796 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры России в области оборонной промышленности».

В процессе категорирования объектов КИИ при оценке критериев значимости для выбора было добавлено значение критерия «Не присваивается», который подсвечивает применимость данного показателя в категорируемом объекте, но не устанавливает ему категорию значимости.

Реализован подход оценки уровня зрелости технической защиты информации (УЗИ) в соответствии с Методическим документом ФСТЭК России «Методика оценки уровня зрелости деятельности в области технической защиты информации в информационных системах и обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры России». По результатам проведенной оценки уровня зрелости формируется отчет в соответствии с требованиями регулятора.

Доработан отчет по оценке показателя состояния технической защиты информации (КЗИ). Добавлен шаблон протокола заседания комиссии по категорированию или оценке КЗИ, УЗИ. Дополнительно создан сводный Акт категорирования для нескольких объектов КИИ.

Добавлен объект «Документы», в котором можно вести реестр документации, с поддержкой версионности и процессом ознакомления пользователей.

Для компаний, управляющих несколькими объектами КИИ, сводные документы и единый реестр упрощают подготовку к внутренним и внешним проверкам. Поддержка версионности позволяет сохранять историю изменений, а процесс ознакомления - организовать доведение актуальных документов до сотрудников.

Обновление получил модуль Security Vision ГосСОПКА (НКЦКИ). Функционал продукта был приведен в полное соответствие с требованиями Приказа НКЦКИ № 2 «О совершенствовании деятельности по организации взаимодействия Национального координационного центра по компьютерным инцидентам с субъектами критической информационной инфраструктуры, центрами ГосСОПКА и органами (организациями)» в части набора полей на компьютерных инцидентах и компьютерных атаках. Также был создан новый тип уведомления для передачи в личный кабинет НКЦКИ – уведомление о внутреннем мероприятии. Данный тип уведомления направляется в НКЦКИ для обеспечения прозрачности действий организации и предотвращения ложных срабатываний. Помимо этого, были оптимизированы команды коннектора для получения данных из НКЦКИ и обновлен дизайн карточек.

В модуле Security Vision Risk Management был переработан дизайн карточек и представлений, улучшено отображение значений текущих и плановых значений риска. Доработан функционал опросных листов и механизм моделирования мер защиты. Для руководителей это дает основу для обсуждения приоритетов и обоснования расходов на ИБ: можно сопоставлять текущий и плановый уровни риска и оценивать ожидаемый эффект предлагаемых мер защиты. Такая оценка помогает выбирать, какие мероприятия включить в план в первую очередь с учетом доступных ресурсов.