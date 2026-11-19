«СерчИнформ КИБ» защищает отправку сообщений и файлов в «Алиса AI»

В системе защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» появились расширенные опции контроля для нейросети «Алиса AI». Теперь ИБ-специалисты могут управлять тем, какую информацию сотрудники вправе загружать в ИИ-сервис. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«СерчИнформ КИБ» анализирует сообщения и файлы, отправленные на сайт «Алиса AI», и останавливает передачу, если находит конфиденциальные сведения. Например, ИБ-специалист может запретить загружать в нейросеть документы с персональными данными или отправлять сообщения с фрагментами договоров. Сотрудники будут использовать «Алиса AI» в режиме «диалога» без риска скомпрометировать данные.

«По результатам нашего исследования, за последний год число московских компаний, которые столкнулись с утечками через ИИ, выросло почти в семь раз – с 6% до 40%. При этом часто сотрудники сливают данные ненамеренно – просто загружают файлы, чтобы ускорить работу. У бизнеса есть выбор – ограничить информацию, которую можно передавать в нейросеть, или полностью запретить ИИ. Для «Алиса AI» мы реализовали оба варианта», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«СерчИнформ КИБ» помогает контролировать работу с большинством популярных ИИ-сервисов – ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Gemini, Midjourney, Perplexity и др. Компания может ограничить некоторые действия с нейросетями – например, загрузку любых файлов, полностью заблокировать к ним доступ или запретить сотрудникам передавать в ИИ конкретные сведения, не мешая штатной работе.