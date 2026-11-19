Страны-лидеры по количеству источников DDoS-атак переместились из Азии в Латинскую Америку

Аналитический центр компании StormWall выявил важные изменения, связанные с источниками DDoS-атак на глобальном уровне. Эксперты установили, что по итогам III квартала 2026 г. лидирующие страны по количеству источников DDoS-атак переместились из Азии в Латинскую Америку. Для проведения анализа были использованы данные исследовательских центров и точек присутствия StormWall в разных странах. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По результатам исследования StormWall, за год география источников DDoS-атак сильно изменилась. Если в III квартале 2025 г. почти половина IP-адресов рейтинга топ-15 приходилась на Азию, а Латинской Америки в списке практически не было, то в III квартале 2026 г. каждый третий IP-адрес является латиноамериканским. По итогам III квартала 2026 г. в рейтинге топ-15 IP-источников DDoS-атак присутствует одновременно пять стран региона: Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили и Колумбия. Прошлогодние азиатские лидеры - Тайвань, Сингапур, Таиланд, Китай - покинули ведущие позиции рейтинга. Теперь Азию представляют Вьетнам, Филиппины и Бангладеш.

По данным аналитиков StormWall, общая доля Латинской Америки среди IP-источников в рейтинге топ-15 выросла в девять раз с 3,7% в III квартале 2025 г. до 33,6% в III квартале 2026 г. При этом доля Азии снизилась в два раза - с 48,8% до 21,3%. Лидером в рейтинге топ-15 IP-источников DDoS-атак в мире стала Мексика - количество IP-источников выросло с 0,31 млн IP в III квартале 2025 г. до 5,50 млн IP в III квартале 2026 г., что почти в 18 раз больше, чем было ранее. Бразилия занимает в списке четвертое место и также демонстрирует значительный рост. Количество IP-источников в Бразилии выросло с 1,57 млн IP до 4,29 млн IP, что в 2,7 раз больше, чем раньше.

Эксперты StormWall обозначили наиболее вероятную причину таких изменений. По мнению аналитиков, новые IoT-ботнеты, появившиеся в 2026 г. - Dysphoria, Tengu, TuxBot v3, xlabs_v1 и другие - заражают дешевые роутеры, камеры и ТВ-приставки. Именно этот парк устройств быстро растет в Латинской Америке и редко обновляется. В связи с этим, по мнению технических специалистов StormWall, блокировать трафик по странам бесполезно: лидеры IP-источников DDoS-атак меняются каждые несколько месяцев. Намного эффективнее становится другой подход — фильтровать трафик с учетом его особенностей.

Россия по-прежнему остается в числе лидирующих стран по количеству источников DDoS-атак и занимает пятое место рейтинга по итогам III квартала 2026 г. Однако, Россия продемонстрировала снижение показателей в этой сфере в последнее время. ВIII квартале 2025 г. количество IP-источников в России составило 6,32 млн IP, и страна находилась на третьей позиции рейтинга. В III квартале 2026 г. число IP-источников в России составило уже 4,12 млн IP, и государство переместилось на 5 позицию списка.

«Мы с большим интересом наблюдаем за всеми тенденциями в области источников DDoS-атак в мире. В настоящее время преобладают IP-источники в Латинской Америке, которые успешно вытеснили IP-ресурсы из Азии. Поскольку условия для дальнейшего наращивания объемов источников в регионе являются довольно благоприятными, можно сделать прогноз, что дальнейшее увеличение числа источников в Латинской Америке скорее всего продолжится», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.