«ТрансТелеКом» представила «Квант ВПН»: квантовую защиту для корпоративных сетей

Компания «ТрансТелеКом» объявила о запуске новой услуги «Квант ВПН». Квантовые технологии, как и искусственный интеллект, сегодня формируют технологический ландшафт и задают вектор цифрового развития экономики. Об этом CNews сообщил представитель «ТрансТелеКом».

Новое решение «Квант ВПН» на базе магистральной квантовой сети РЖД позволяет создавать системы высокозащищённой связи с помощью технологий квантовых коммуникаций. Главное преимущество – применение передовой технологии квантового распределения ключей (КРК), при которой безопасность обмена информацией гарантируется не вычислительной сложностью, а фундаментальными законами физики. Любая попытка перехвата или вмешательства в передачу ключей шифрования изменяет состояние передаваемых квантовых объектов, мгновенно фиксируется, что позволяет незамедлительно остановить сеанс передачи и предотвратить компрометацию данных.

В условиях нарастающих киберугроз «Квант ВПН» от «ТрансТелеКома» является усовершенствованной версией классической услуги шифрования каналов связи (ГОСТ VPN). За счет реализации технологии КРК сервис полностью автоматизирует смену ключей шифрования и делает их перехват невозможным.

В рамках услуги «ТрансТелеКом» проводит все работы «под ключ». Задача компании – сделать так, чтобы для использования квантовой защиты клиенту не требовалось самостоятельно создавать внутреннюю экспертизу в квантовых технологиях, строить отдельную инфраструктуру и интегрировать решения нескольких поставщиков. ТрансТелеКом предоставит необходимое сертифицированное оборудование, подключит объекты клиента к магистральной квантовой сети РЖД, обеспечит круглосуточный мониторинг и управление жизненным циклом ключей шифрования.

Сервис задает новые стандарты безопасности для территориально распределенных сетей, обеспечивая недостижимый ранее уровень криптографической защиты каналов связи между удаленными сегментами инфраструктуры клиента.

Услуга ориентирована на субъекты критической информационной инфраструктуры, государственные органы, финансовые институты и крупных корпоративных клиентов, для которых защита конфиденциальности данных является приоритетной задачей.

Генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Лери Губкин отметил: «Защита информации – сейчас это приоритет №1 для предприятий всех отраслей экономики. «ТрансТелеКом» предлагает решение на базе квантовой криптографии, отвечающее ключевым запросам государства и бизнеса в сфере информационной безопасности. «Квант ВПН» – это уникальный для российского рынка сервис, который превосходит по эффективности классические решения для защищенной передачи данных. «Квант ВПН» уже готов к внедрению и открывает доступ к киберзащите принципиально нового уровня».

Внедрение квантовых коммуникаций – стратегическая государственная задача, закрепленная поручением Правительства России. С 2019 г. ОАО «РЖД» определено лидером этого направления, а «ТрансТелеКом» как дочерний оператор связи и провайдер цифровых продуктов и сервисов активно участвует в развитии квантовых сетей.

В рамках правительственной задачи создана магистральная квантовая сеть ОАО «РЖД» (МКС). Сеть аттестована по требованиям ФСТЭК России и по протяженности на сегодня превышает 7,8 тыс. километров, проходит по территории 27 субъектов России и соединяет 13 городов-миллионников. В мае 2026 г. в ходе тестирования европейского сегмента МКС была успешно проведена видеоконференция между Москвой и Челябинском, а до 2030 г. сеть будет доведена до Дальнего Востока.