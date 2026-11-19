Волгоградский бизнес на треть увеличил спрос на умное видеонаблюдение

МТС проанализировала спрос на решения для интеллектуального видеонаблюдения среди предприятий Волгоградской области. По итогам десяти месяцев 2026 г. интерес бизнеса к таким технологиям вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Компании все чаще используют камеры не только для обеспечения безопасности, но и для контроля производственных процессов, мониторинга рабочих зон и анализа событий с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшая доля спроса на интеллектуальное видеонаблюдение в регионе приходится на промышленность – около 40%. Еще 25% составляют предприятия торговли и логистики, 20% – строительные компании, оставшаяся часть приходится на организации других отраслей. Для промышленных предприятий видеосистемы становятся инструментом контроля производственных площадок и соблюдения требований охраны труда. В логистике они помогают наблюдать за перемещением грузов и работой складов, а в торговле анализировать покупательские потоки и контролировать работу торговых залов.

При этом умное видеонаблюдение активно используется и за пределами коммерческих объектов – например, в общественных пространствах, парках и скверах, а также в жилых комплексах. В Волгограде умные видеокамеры в сочетании с умными домофонами помогают обеспечивать безопасность придомовых территорий и делать повседневные сервисы удобнее для жителей. Системы позволяют жильцам видеть посетителей, общаться с ними по видеосвязи и дистанционно открывать входную дверь через мобильное приложение. Видеодомофоны и камеры уже оценили несколько тысяч волгоградцев в различных ЖК.

«В Волгоградской области у бизнеса есть запрос не просто на установку камер, а на решения, которые помогают эффективнее управлять объектами и производственными процессами. Особенно это актуально для промышленности, логистики и строительства, где важно контролировать большие территории и оперативно реагировать на происходящее. При этом технологии видеонаблюдения востребованы и в городской среде. Интеллектуальная видеоаналитика позволяет автоматизировать часть задач: система самостоятельно распознает заданные события и передает информацию ответственным сотрудникам. Мы видим, что предприятия и организации все активнее интересуются такими возможностями и рассматривают видеонаблюдение как часть цифровой инфраструктуры», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Одним из заметных направлений развития видеонаблюдения становится видеоаналитика на базе искусственного интеллекта. Такие системы способны автоматически распознавать события в видеопотоке и сообщать ответственным сотрудникам о потенциальных нарушениях. Например, на производстве технология может фиксировать нахождение человека в опасной зоне или отсутствие средств индивидуальной защиты, а на складских объектах отслеживать перемещение грузов и контролировать соблюдение установленных процессов. Это позволяет быстрее реагировать на нестандартные ситуации и снижать нагрузку на сотрудников службы безопасности.