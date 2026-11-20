«Новая Горная УК» усилила защиту инфраструктуры с помощью Positive Technologies

«Новая Горная УК», российский угледобывающий холдинг, развивает систему кибербезопасности на базе решений Positive Technologies. Для защиты технологического сегмента компания внедрила PT ISIM, для анализа сетевого трафика — PT Network Attack Discovery (PT NAD), а для управления уязвимостями — MaxPatrol VM. Продукты помогают специалистам контролировать безопасность геораспределенной инфраструктуры, выявлять подозрительную активность и определять приоритеты при устранении уязвимостей. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

«Новая Горная УК» — крупная российская компания, управляющая активами в Кузбассе по добыче и переработке коксующихся углей. В ее состав входят угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия. Инфраструктура «Новой Горной УК» географически распределена, а предприятия и их технологические сегменты создавались в разное время и используют разное оборудование. При развитии системы кибербезопасности одним из приоритетов для компании стала защита сети: остановка технологических процессов может повлиять на работу предприятия, а часть инфраструктуры относится к значимым объектам критической информационной инфраструктуры.

Первым из трех продуктов Positive Technologies в «Новой Горной УК» внедрили систему обеспечения киберустойчивости PT ISIM. Компания начала с защиты технологического сегмента, поскольку киберриски здесь могут напрямую повлиять на работу производства. До этого компания не применяла продукты такого класса. PT ISIM помогает контролировать происходящее в технологической инфраструктуре: команда ИБ выявляет аномалии и подозрительную сетевую активность, нарушения регламентов безопасности, нелегитимные действия сотрудников и поставщиков, а также подозрительные изменения параметров специализированного ПО. Инженеры АСУ ТП получают необходимую информацию и могут самостоятельно оценивать события в своих сегментах.

Затем «Новая Горная УК» расширила контроль сетевой инфраструктуры с помощью системы поведенческого анализа сетевого трафика PT NAD. При выборе системы компания учитывала опыт работы с другими продуктами Positive Technologies, возможность использовать решения совместно и скорость реакции технической поддержки. После внедрения PT NAD специалисты обнаружили в инфраструктуре недостатки безопасности, которые требовали устранения. Одним из основных сценариев использования системы стал ретроспективный анализ сетевого трафика: он помогает восстановить картину произошедшего и определить, на какие события необходимо обратить внимание. В SOC «Новой Горной УК» PT NAD занимает второе по значимости место после SIEM-системы. За год работы с продуктом качество анализа трафика выросло примерно на 80%. На результат повлияли как возможности системы, так и рост компетенций специалистов, работающих с ней.

«Кибербезопасность не может находиться в какой-то конечной точке — она должна постоянно развиваться вслед за инфраструктурой и новыми угрозами. Мы выстроили стратегию на несколько лет и последовательно реализуем ее. Для нас особенно важно видеть, что происходит в инфраструктуре, в том числе и в технологическом сегменте: понимать информационные потоки, возвращаться к событиям для ретроспективного анализа, контролировать активы и определять, какие риски нужно устранять в первую очередь. Сегодня решения Positive Technologies дают нам эту прозрачность и помогают выстраивать взаимодействие между специалистами по информационной безопасности, ИТ и АСУ ТП», — отметил Павел Княгинин, директор по информационной безопасности «Новая Горная УК».

Еще одним этапом развития системы кибербезопасности стало внедрение MaxPatrol VM. Ранее «Новая Горная УК» использовала зарубежный сканер уязвимостей. Выбирая новое решение, компания опиралась не только на опыт работы с продуктами Positive Technologies, но и на качество детектирования уязвимостей. В первую очередь компания стремилась получить актуальное представление об активах инфраструктуры, а затем выстроить процесс приоритизации и устранения уязвимостей. Сейчас MaxPatrol VM анализирует более 3 тыс. активов, а их инвентаризация проходит непрерывно. Данные системы также помогают точнее рассчитывать необходимое количество лицензий на средства защиты информации: специалисты могут опираться на фактическое число обнаруженных хостов.

Система управления уязвимостями помогает «Новой Горной УК» приоритизировать недостатки безопасности. Особое внимание уделяется трендовым уязвимостям: информация о них поступает в систему в течение 12 часов. Для автоматизации проверок на соответствие требованиям компания также использует модуль MaxPatrol HCC. Около 90% проверок выполняются на основе готовых стандартов, а конструктор применяется при появлении дополнительных требований к комплаенсу.

«Промышленные предприятия сегодня находятся в фокусе внимания злоумышленников. По данным Positive Technologies, в 2025 г. промышленность вышла на первое место по числу кибератак среди российских отраслей: на нее пришлось 19% инцидентов. При этом последствия для таких компаний могут выходить далеко за пределы ИТ-инфраструктуры. Более четверти успешных атак на российские промышленные предприятия совершили злоумышленники, основной целью которых было полное разрушение скомпрометированной инфраструктуры. Поэтому для предприятий с непрерывными технологическими процессами особенно важно выстраивать защиту сразу на нескольких уровнях — от контроля технологической и сетевой инфраструктуры до своевременного выявления и устранения уязвимостей. Именно такой комплексный подход реализует Новая Горная УК с помощью PT ISIM, PT NAD и MaxPatrol VM», — сказал Вадим Исаев, технический директор по развитию отрасли промышленности и транспорта Positive Technologies.