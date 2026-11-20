Петербургские компании стали вдвое чаще обращаться за киберстрахованием

Количество запросов на киберстрахование от компаний Санкт-Петербурга в 2026 г. увеличилось вдвое, по данным «АльфаСтрахования». Наиболее активно такой защитой интересуются предприятия розничной торговли, производственные компании, в том числе фармацевтические, а также компании сферы услуг, в частности финансового сектора. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования».

Чаще всего бизнес обращается за защитой от потери данных, нарушения работы ИT-систем и простоя в результате атак шифровальщиков и других кибератак. Компании страхуют как расходы на восстановление ИT-инфраструктуры, так и убытки от остановки деятельности.

Состав страхового покрытия зависит от деятельности компании и рисков, от которых ей необходима защита. Полисы могут покрывать расходы на привлечение внешних экспертов для локализации атаки, восстановление программного обеспечения и техники, ответственность перед третьими лицами и убытки от перерыва в деятельности. Также можно застраховать риски хищения денежных средств в электронной форме, разглашения персональных данных и расходы на юридическую помощь и пиар-поддержку.

«Даже самая сильная система информационной безопасности не исключает остаточный риск. Поэтому компании необходимо оценивать не только вероятность атаки, но и ее возможные последствия: сколько будет стоить восстановление, какие потери принесет простой, возникают ли обязательства перед пострадавшими клиентами и партнерами. Страхование позволяет передать часть этих финансовых рисков страховщику», – сказал Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование».



