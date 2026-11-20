Рязань возглавила рейтинг городов ЦФО по количеству заблокированных нежелательных звонков

МТС с помощью платформы цифровой безопасности «МТС Защитник» проанализировала, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России с начала 2026 г. В этот период в Рязани было заблокировано более 18,6 млн подозрительных вызовов. По этому показателю город занял первое место среди городов Центрального федерального округа, за исключением Москвы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для сравнения, во Владимире за этот период было заблокировано 15,7 млн нежелательных вызовов, в Воронеже — 15,3 млн, в Калуге — 14,8 млн, в Ярославле — 13,1 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отфильтрованных звонков в Рязани сократилось на четверть.

Отдельно аналитики «МТС Защитник» изучили многоступенчатые схемы телефонного мошенничества, при которых злоумышленники используют несколько последовательных звонков, представляясь сотрудниками разных организаций. С начала 2026 г. в Рязанской области количество таких случаев увеличилось почти в восемь раз. При этом почти каждый шестой звонок мошенников — это часть многоступенчатой схемы.

«За каждым из нежелательных звонков может скрываться не только назойливая реклама, но и попытка мошенничества. При этом злоумышленники становятся все изобретательнее и используют более сложные сценарии обмана. Например, сначала человеку может позвонить якобы сотрудник службы доставки, а затем представитель государственного ведомства или правоохранительных органов. Такие звонки могут быть частью одной мошеннической схемы, цель которой — войти в доверие и получить доступ к личным данным или деньгам. Поэтому важно не только блокировать подозрительные вызовы, но и помогать людям вовремя распознавать возможную угрозу», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.