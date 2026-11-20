«Солар»: хакеры крадут пароли и криптокошельки геймеров под видом бесплатной версии GTA VI

Хакеры воспользовались ажиотажем вокруг Grand Theft Auto VI (GTA VI) и начали распространять под видом игры вредоносные программы (ВПО). Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» (ведущего провайдера комплексной кибербезопасности в России) обнаружили как минимум две подобные кампании: в первом случае ВПО скрывалось под видом обычной бесплатной вышедшей версии игры, а во втором – под видом программы запуска (лаунчера) с ее слитой предрелизной сборкой. В обеих ситуациях злоумышленники маскировали под GTA VI стилеры (программы для кражи данных).

В первом примере хакеры разместили в интернете предложение бесплатно скачать GTA VI для Windows, несмотря на то что официально эта версия еще не анонсирована. Рекламный баннер Download GTA 6 Free на одном из сайтов перенаправлял пользователя на блокнот Google Colab (онлайн-сервис Google для запуска программного кода). Ссылка на него также была доступна в поисковой выдаче по запросам о скачивании игры для Windows. Вероятно, Google Colab использовали как промежуточную площадку, чтобы повысить доверие пользователей к ссылке и привлечь аудиторию из поисковых систем.

В самом блокноте Google Colab была размещена ссылка на сайт Windows Software Hub. Перейдя по ней, пользователь попадал на страницу, где ему предлагали скачать ZIP-архив, помеченный как Verified Safe (проверено и безопасно). В архиве находились исполняемый файл Gta_6_Exe_File_Download.exe и инструкция README. Последняя предлагала запустить программу от имени администратора, проигнорировать предупреждение системы Windows об опасности и добавить исполняемый файл в исключения антивируса, если тот заблокирует его запуск. На самом деле под видом установщика GTA VI распространялся WARDEN Stealer – вредоносная программа для кражи логинов, паролей, контактных данных и доступа к криптокошелькам.

В другом случае вредонос распространялся под видом лаунчера с неофициальной бета-версией GTA VI от хакера CyberLeek, известного похищением у разработчиков ранней рабочей сборки игры и публикацией кадров из нее. На обнаруженном экспертами Solar 4Rays сайте предлагали скачать архив CyberLauncher.zip. Инструкция внутри него рекомендовала запустить файл !SETUP.bat, которое загружало на ПК вредоносное ПО, имеющее сходство со стилером spkvol.dll. В частности, программа пыталась получить повышенные права доступа, добавить исключение в Microsoft Defender (встроенный антивирус Windows) и отключить Smart App Control (механизм блокировки потенциально опасных приложений). Также она собирала сведения о компьютере и пользователе и пыталась передать их через Discord.

«Подобные схемы особенно эффективны в периоды повышенного интереса к популярным играм и другим громким событиям. Злоумышленники используют желание пользователей получить доступ к еще не вышедшему или недоступному контенту и убеждают их самостоятельно запускать неизвестные файлы, отключать защитные механизмы и предоставлять программам права администратора. В результате человек фактически помогает вредоносной программе обойти встроенные средства защиты компьютера. При этом главная цель таких атак — массовый сбор чувствительных данных: украденные пароли, доступы к банковским аккаунтам и криптокошелькам впоследствии продаются на теневых площадках или используются для прямого хищения средств и взлома других аккаунтов», – отметил аналитик вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4Rays ГК «Солар» Никита Прямухин.

Чтобы не стать жертвой подобных атак, Прямухин рекомендует скачивать игры и программы только из официальных магазинов и с сайтов разработчиков, не запускать неизвестные файлы от имени администратора и не отключать антивирусную защиту по просьбе инструкции из архива.