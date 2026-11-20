«Т-Банк» расширил инструменты защиты рабочих устройств сотрудников решением BI.Zone EDR

В «Т-Банке» BI.Zone EDR помогает централизованно мониторить, какие программы запускаются на рабочих устройствах сотрудников. Это помогает финтеху в реализации концепции ZeroTrust, согласно которой пользователю выдаются только те права и доступы, которые необходимы для выполнения его задач. Так решение дополняет систему безопасного использования внешних ИИ-агентов и снижает возможность запуска несанкционированного или вредоносного программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Ключевая задача BI.Zone EDR — своевременное обнаружение и расследование угроз на рабочих устройствах сотрудников. Благодаря доступу к расширенной телеметрии решение фиксирует подозрительную активность процессов, файлов, сетевых соединений и использует полученные данные для автоматизации реагирования на выявленные угрозы. Дополнительным преимуществом решения является поддержка устройств на разных операционных системах, включая macOS и Linux.

Виталий Моргунов, руководитель управления развития технологий по защите конечных точек BI.Zone, сказал: «Для крупных инфраструктур особенно важно, чтобы решение могло масштабироваться вместе с потребностями организации. Устройства на macOS и Linux при этом нередко остаются вне полноценного контура защиты, хотя также могут быть целью атак. Поэтому мы постоянно развиваем функциональность BI.Zone EDR для разных операционных систем. Кроме того, мы учитываем новые сценарии использования технологий и развиваем возможности решения: так, для наших клиентов доступно обнаружение ИИ-агентов в инфраструктуре».

«Т-Банк» — российский цифровой банк, предоставляющий финансовые и другие сервисы для частных лиц и бизнеса.