BPMSoft подтвердила совместимость с СУБД Jatoba

Компании «Газинформсервис» и «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft) завершили тестирование на совместимость своих программных продуктов – системы управления базами данных Jatoba и AI-driven low-code платформы BPMSoft. По итогам совместных испытаний, продемонстрировавших корректную и стабильную работу решений, выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Заказчики смогут использовать BPMSoft и «Ятобу» в составе единого отечественного технологического стека для автоматизации критически важных бизнес-процессов и создания корпоративных информационных систем. Связка решений объединяет инструменты разработки и управления бизнес-приложениями BPMSoft с возможностями Jatoba по надежному хранению, обработке и защите данных.

«Ятоба» – защищенная СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL. Решение предоставляет инструменты для построения отказоустойчивых и катастрофоустойчивых кластеров, а также расширенные функции кибербезопасности, включая SQL Firewall с применением технологий искусственного интеллекта, защиту таблиц, обфускацию кода и маскирование данных. Управление СУБД осуществляется в том числе через графический интерфейс Jatoba Data Safe.

BPMSoft – российская AI-driven low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов в единой цифровой среде. Позволяет создавать и гибко настраивать бизнес-приложения с минимальным использованием программного кода и адаптировать их к различной ИТ-инфраструктуре, включая отечественный технологический стек. На базе BPMSoft реализуются прикладные системы классов CRM, BPM, ITSM, SRM и другие решения для автоматизации бизнеса.

Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис»: «Совместимость с BPMSoft расширяет возможности применения “Ятобы” в крупных корпоративных информационных системах. Заказчикам важно формировать технологический стек из отечественных решений, совместимость которых подтверждена не только на уровне заявленных характеристик, но и результатами практических испытаний. Такая связка позволяет объединить современную платформу автоматизации бизнес-процессов с защищенной и отказоустойчивой системой управления базами данных».

Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft: «При выборе технологической платформы крупные заказчики оценивают не только ее функциональность, но и возможность встроить решение в существующую ИТ-архитектуру и сформировать полностью отечественный программный стек. Результаты совместных испытаний дают нашим клиентам еще один проверенный вариант построения надежной инфраструктуры для критически важных корпоративных систем без необходимости дополнительных интеграционных доработок».

Оба продукта входят в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК России по четвертому уровню доверия – максимальному для ИТ-систем, не обрабатывающих данные, относящиеся к гостайне, и рекомендованы АРПП «Отечественный софт» для внедрения на объектах критической информационной инфраструктуры.