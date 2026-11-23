ГК «Солар»: в ИИ-сервисах на 200% выросло количество уязвимостей

Количество обнаруженных уязвимостей в ИИ-сервисах и инструментах, используемых частными лицами и бизнесом, за год выросло на 207% – с 15 до 46. Рост связан с распространением ИИ-инструментов, которые позволяют быстрее анализировать программный код, находить ошибки и готовить Proof of Concept (PoC) – демонстрационные примеры эксплуатации слабых мест в программном обеспечении. Кроме того, на ситуацию влияет высокая конкуренция на рынке ИИ-сервисов, следует из отчета центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (провайдера комплексной кибербезопасности), посвященного сетевым уязвимостям за III квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Речь идет о проблемах в ИИ-сервисах и инструментах, которые используются для создания приложений на базе языковых моделей, автоматизации рабочих процессов, сбора и обработки данных, а также интеграции ИИ в корпоративные системы. В частности, о платформах Langflow, RAGFlow и MLflow, инструментах автоматизации n8n и сбора данных Crawl4AI. В III квартале 2026 г. на ИИ-сервисы пришлось 7% всех учтенных экспертами Solar 4RAYS сетевых уязвимостей. Для сравнения: во втором квартале их доля составляла 5%.

Наиболее опасные дефекты в ИИ-сервисах получили максимальную оценку – 10 баллов из 10 по шкале CVSS (общепринятой системы оценки критичности, учитывающей характеристики уязвимости и ее потенциальное влияние на безопасность системы). Всего на них пришлись 7 из 46 уязвимостей, то есть около 15%. В целом средняя критичность этой категории за квартал выросла с 8 до 8,83 балла.

Одним из наиболее заметных направлений стали платформы для разработки ИИ-приложений и создания ИИ-агентов. В частности, за квартал для Langflow было опубликовано 18 репозиториев с PoC и эксплойтами – больше, чем для других ИИ-инструментов, отмеченных в исследовании.

Среди наиболее критичных проблем эксперты выделили CVE-2026-26216 с оценкой 10 баллов в платформе Crawl4AI. Она позволяет неаутентифицированному злоумышленнику выполнять системные команды на сервере через Docker API. Причина – платформа исполняет Python-код из параметра запроса и допускает импорт произвольных модулей. На практике это означает, что злоумышленник может получить возможность удаленно управлять сервером без логина и пароля: запускать на нем команды, обращаться к файлам и использовать ресурсы системы с помощью специально сформированного запроса. Для компании это создает риск утечки данных, нарушения работы сервиса и дальнейшего проникновения во внутреннюю сеть.

«Мы наблюдаем, как ИИ-инструменты становятся полноценным средством поиска и анализа уязвимостей. Они помогают быстрее исследовать исходный код, находить ошибки, готовить PoC и проверять сценарии эксплуатации, в том числе в самих ИИ-сервисах. Поэтому ИИ не только помогает атаковать, но и сам становится мишенью. Важные факторы здесь – быстрый рост рынка ИИ-сервисов, высокая скорость разработки и выпуска обновлений таких продуктов. Некоторые из них за короткое время привлекают большое количество пользователей и разработчиков, но при этом еще не успели пройти тот путь развития, который прошли более зрелые продукты. Все это повышает риск того, что отдельные ошибки и недостатки безопасности останутся незамеченными», – сказал аналитик центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Сергей Беляев.

Чтобы снизить риски эксплуатации подобных дефектов, в Solar 4RAYS рекомендуют компаниям оперативно устанавливать обновления для ИИ-сервисов и другого инфраструктурного ПО, изолировать среды разработки и ограничивать права контейнеров, в которых работают ИИ-модели.

Отдельное внимание следует уделять разграничению прав доступа сотрудников к корпоративным системам и контролю взаимодействия с ИИ-моделями и агентами. Кроме того, важно обучать ИТ-специалистов распознавать фишинговые ссылки и отслеживать подозрительную активность в инфраструктуре.

Отчет составлен на основе данных из открытых источников, исследовательских статей специалистов по информационной безопасности, материалов с профильных каналов и не только.