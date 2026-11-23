InfoWatch «ARMA Стена» совместим с решениями «ТРЭИ» для промышленной автоматизации

ГК InfoWatch и компания «ТРЭИ» провели совместное тестирование и подтвердили корректную работу межсетевого экрана нового поколения InfoWatch «ARMA Стена» (NGFW) 4.9 с программируемыми логическими контроллерами TREI-5B и средой разработки Unimod PRO 2. Испытания прошли на базе компании «ТРЭИ», где был развернут специальный тестовый стенд с оборудованием обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

В ходе тестирования проверялись обнаружение и блокировка функций протокола UNET, а также протокола МЭК-104, работа межсетевого экрана в режимах L2 и L3 и создание инцидентов в InfoWatch ARMA Management Console. Результаты подтвердили совместимость продуктов и возможность гибкой точечной настройки функций безопасности для систем автоматизации, построенных с применением ПЛК ТРЭИ.

Предпосылкой для проведения тестирования стал запрос рынка: заказчики, проходящие путь комплексного импортозамещения — как средств автоматики, так и средств информационной защиты — хотят быть уверенными, что все элементы проекта совместимы друг с другом и обеспечивают стабильную работу. «ТРЭИ» — это один из российских разработчиков программируемых контроллеров, чьи решения являются базовыми для замещения иностранных средств автоматизации производств.

Решение ориентировано на промышленные предприятия и производственные компании, которые ищут или уже внедряют средства защиты технологических сетей для систем автоматизации с использованием ПЛК ТРЭИ.

«Мы провели совместное тестирование с компанией “ТРЭИ”, чтобы снять головную боль с проектировщиков и конечных пользователей. Наши продукты не просто совместимы — InfoWatch ARMA Стена (NGFW) может глубоко разбирать протокол контроллеров “ТРЭИ” на уровне команд, не влияя на работоспособность ПЛК. Это дает заказчикам стабильное защищенное решение для промышленных систем автоматизации», — отметил руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Михаил Яблоков.

«Для промышленных предприятий критически важно, чтобы средства защиты не становились источником риска для технологического процесса. Контроллеры TREI-5B работают на объектах, где цена сбоя измеряется не только деньгами, но и безопасностью людей. Проведение совместных испытаний для заказчиков означает, что они получают не набор отдельно сертифицированных компонентов, а проверенные продукты, которые можно закладывать в проект без дополнительных пилотов и опасений за непрерывность производства. Мы считаем, что именно такие подтвержденные на стенде решения должны стать стандартом при построении защищенных отечественных АСУ ТП», — сказал Алексей Янин, руководитель отдела продаж и продвижения продукции АО «ТРЭИ».