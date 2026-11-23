«Вам повестка в суд»: новый сценарий телефонных мошенников с имитацией взлома, утечками и дипфейками

Аналитики департамента компании F6 по противодействия финансовому мошенничеству обнаружили новый сценарий целевых мошеннических атак, который киберпреступники применяют как минимум с ноября 2026 г. В качестве приманки злоумышленники используют судебную повестку, для устрашения – дипфейки, имитацию взлома личного кабинета госсервиса и публикацию конфиденциальных сведений из утечек данных. Об этом CNews сообщили представители F6.

«Адрес указан в документе»

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий атак телефонных мошенников через Telegram. Злоумышленники от имени пользователя «Реестр ФССП» присылают в мессенджере «уведомление» с приглашением на судебное заседание. При попытке открыть PDF-файл, который замаскирован под повестку, пользователь переходит на фальшивый сайт, который имитирует взлом личного кабинета госсервиса. Затем одновременно пользователя атакуют в мессенджере с разных аккаунтов: от имени мошенников присылают дипфейки и угрозы, а от имени госсервиса – фальшивые уведомления о выгрузке документов и оформлении доверенностей. Одна из особенностей сценария – в том, что преступники используют в сообщениях конфиденциальные сведения, которые могли получить из утечек данных.

Первый этап атаки начинается для пользователя сообщением от незнакомого аккаунта под именем «Реестр ФССП». Сообщение начинается со слов «Уведомление о необходимости явки в суд» и в стиле официального документа предписывает получателя явиться через день для участия в судебном заседании. В сообщении указаны реальные ФИО пользователя, однако адрес суда и его название не обозначены – их обещают сообщить в «приложенном документе».

Задача преступников – спровоцировать пользователя открыть этот документ, PDF-файл под названием «Постановление [ФИО]». Мошенники пытаются запугать получателя сообщения: «В случае невозможности присутствовать на заседании необходимо иметь уважительную причину. Необоснованная неявка может повлечь процессуальные последствия».

Открывать PDF-документ от незнакомых отправителей без проверки всегда опасно: такие файлы-приманки киберпреступники часто используют для заражения устройств вредоносным ПО. В этом случае PDF оказался не вредоносным, но узнать из него адрес и название суда не получится: документ представляет собой одну большую гиперссылку на мошеннический сайт.

Пользователь видит только надпись «Документ заблокирован» и кнопку «Открыть документ с помощью одноразового кода». Ссылка, которая открывается при нажатии на документ – уникальная и формируется отдельно под каждого конкретного атакуемого человека.

Кликнув по ссылке в PDF-файле, пользователь переходит на сайт, у которого нет домена – только IP-адрес, например, https://92[.]118[.]230[.]163. Но и здесь адрес и название суда нигде не указаны. Указан только номер вымышленного судебного дела, дата (которая может не совпадать с датой из сообщения в Telegram) и фамилиями «истца» и «ответчика», которые никакого отношения к пользователю не имеют.

«Вас взломали. Перезвоните»

Под предлогом ознакомления с материалами дела пользователю предлагают кликнуть на соответствующую кнопку. Если сделать это, то откроется окно «Подтверждение просмотра материалов дела», в котором требуется ввести шестизначный код из некоего сообщения. В верхней части экрана тут же выплывает уведомление с шестизначным кодом, который предлагается ввести для подтверждения просмотра материалов.

Эта схема имитирует подтверждение авторизации в настоящих сервисах, но в таких случаях код подтверждения поступает в СМС или по электронной почте. Мошеннический сайт сам запрашивает код и тут же его «называет». Такое противоречие трудно не заметить, но расчёт преступников строится на том, что пользователь действует в условиях тревоги, спешки и дефицита внимания.

После ввода кода из верхней части экрана в форму открывается новое окно. Злоумышленники имитируют взлом личного кабинета госсервиса с помощью сообщений, которые не используют на реальном сайте госсервиса: «Аккаунт [госсервиса] взломан по мошеннической схеме. Ваш код из SMS был использован мошенниками».

Под этим предлогом пользователю предлагают перезвонить по номерам «службы поддержки», указанным в этом же окне – на самом деле это мошеннический колл-центр. Цель мошенников – вынудить атакуемого человека самому набрать их номер.

Если же злоумышленники видят, что пользователь перешел по ссылке на фишинговый сайт и ввел фейковый код, но не перезвонил, то приступают ко второму этапу атаки.

«Теперь я знаю про тебя все»

Цель следующей атаки злоумышленников – внушить пользователю, что доступ к его личному кабинету на самом деле получили преступники, а затем использовать мнимую компрометацию учётной записи как повод для дальнейших манипуляций.

Преступники атакуют по двум направлениям: по телефону и через мессенджер. Звонки с неизвестных номеров начинаются вскоре после перехода на фальшивый сайт и длятся несколько суток. Мошенники постоянно меняют номера, с которых звонят - их может быть 5-6 и больше. Через мессенджерв злоумышленники атакуют сообщениями с разных аккаунтов – от имени преступников и под видом госсервиса.

В отличие от первоначального варианта схемы FakeHack, о которой специалисты F6 сообщали в сентябре 2026 г., мошенники применяют для психологического давления на атакуемого человека не только грубые эмоциональные угрозы, но и конфиденциальные сведения из утечек данных.

В одном из случаев, которые исследовали эксперты F6 Fraud Protection, злоумышленники с аккаунта «Реестр ФССП» направили сообщение со скриншотом из некой программы, в которой отображалось количество вкладов атакуемого человека и перечень банков, где были открыты вклады. Атакуемый пользователь подтвердил, что количество счетов и перечень банков были указаны верно, однако на момент атаки эти сведения устарели на несколько лет.

Мошенники демонстрируют свою осведомленность, чтобы запугать пользователя. В ход идут новые угрозы («Я знаю, в какие банки ходишь, готовься стоять и подбирать милостыню», «Сейчас еще наберу [кредитов] на твое рыло…»), а также грубые оскорбления.

Также впервые в этой схеме специалисты F6 зафиксировали использование дипфейков: злоумышленники с помощью нейросетей переносят реальную фотографию атакуемого человека на другую фотографию. В исследованном кейсе пользователь пояснил, что для создания дипфейка мошенники взяли фото из заграничного паспорта.

«В вашу запись зашли из Украины»

В то время как одни мошенники от имени преступников атакуют пользователя подобными сообщениями, другие злоумышленники начинают действовать под видом «защитников» – от имени госсервиса.

Потенциальной жертве направляют СМС с неизвестного номера, в котором сообщают о «новой авторизации в вашей учётной записи» (без указания, в учётной записи какого именно сервиса) и предлагают срочно обратиться в «службу поддержки».

Параллельно пользователя атакуют сообщениями в Telegram от мошеннического аккаунта с названием госсервиса. В исследованном кейсе за короткое время злоумышленники направили шесть сообщений. Вначале они сообщали о «входе в учетную запись», «необычной активности в вашем портале» и «выгрузке документов». Затем поступило ложное сообщение о том, что «через аккаунт [госсервиса] взят кредит в банке» в 2,45 млн руб., в следующем написали об «оформлении генеральной доверенности» на право продажи имущества и оформление займов. В каждом из этих сообщениях были указаны телефоны для обратного звонка – шесть разных номеров.

В тех случаях, когда пользователь не реагирует, атака продолжается как минимум сутки. С того же фейкового аккаунта госсервиса мошенники направляют новые тревожные сообщения. Сначала – про вход в учетную запись: устройство (Samsung Galaxy A54) указано то же самое, что и в первом сообщении, но вместо «Россия, Новосибирск» точкой входа указан «Днепр, Украина». Повторяется ложное сообщение о кредите, взятом в банке на имя пользователя, однако сумма кредита указана ровно на миллион больше – 3,45 млн руб.

Цель второго этапа мошеннической атаки не меняется – заставить пользователя перезвонить им. Если сделать это, злоумышленники могут задействовать различные сценарии – от обвинений в финансировании террористов, ВСУ и требований «задекларировать» или «спасти» денежные сбережения и ценности до опасных просьб от фальшивых «сотрудников спецслужб», склонения к диверсиям или другим преступлениям.

«Мошеннические колл-центры уже давно собирают в свои CRM (программы управления взаимоотношения с клиентами) любые доступные базы данных из утечек и формируют досье на пользователей. Но если прежде злоумышленники использовали эту информацию преимущественно в телефонных разговорах, когда действовали от имени сотрудников государственных организаций и частных компаний, то сейчас перешли к новым форматам психологического давления», – сказал Дмитрий Дудков, главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству.

Киберпреступники постоянно обновляют сценарии, используемые в мошеннических схемах с обратным звонком. В сентябре 2026 г. F6 сообщила о схеме, когда от имени госведомства мошенники направляют ложные сообщения о «неисполненных налоговых обязательствах». В июне 2026 г. аналитики F6 зафиксировали новую схему, когда злоумышленники создавали фейковые сайты под названием «Радар РФ – Система оповещения населения» и «Ваша тревога», через которые якобы распространяли уведомления об атаках беспилотников и информировали об адресах ближайших укрытий, но на самом деле имитировали взлом личного кабинета госсервиса. А в марте 2026 г. специалисты F6 обнаружили схему, когда злоумышленники от имени федерального ведомства рассылали по электронной почте письма с ложным уведомлением об «авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи» и выгрузке документов.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошеннической схемы с обратным звонком

Если вы получили тревожное сообщение в мессенджере, обратите внимание на признаки обмана: государственные структуры не направляют официальные уведомления в мессенджерах; сообщение побуждает к срочным действиям, когда нужно открыть файл или перейти по ссылке, или позвонить по номеру телефона, который не указан на официальном сайте ведомства.

Не звоните по телефонам, указанным в сообщения от незнакомых отправителей. Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Не открывайте файлы из сомнительных источников и подозрительных сообщений. Если возникли любые сомнения, используйте для связи и уточнения информации только контакты, указанные на официальном сайте.

Если вам сообщают, что ваш аккаунт в госсервисе «взломали» или «зарегистрирован подозрительный вход» – войдите в мобильное приложение, проверьте активные сессии и подключения в настройках. Если увидели в списке незнакомые устройства, удалите их. Если незнакомых устройств в списке нет, то вас пытаются обмануть мошенники.

Не вводите на незнакомых сайтах и не сообщайте посторонним никакие коды. Кто спрашивает код – тот мошенник.

Если обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.