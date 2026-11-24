«Человек останется в кибербезопасности»: эксперты обсудили роль искусственного интеллекта в защите от угроз

В пресс-центре «Интерфакса» в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвящённая опыту и перспективам применения искусственного интеллекта (ИИ) в области информационной безопасности (ИБ). В ней участвовали эксперты компании «Газинформсервис» — Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор, и Лидия Виткова, заместитель технического директора, — а также Андрей Чечулин, руководитель Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН.

Николай Нашивочников начал с того, на что на самом деле способен искусственный интеллект в сфере информационной безопасности сегодня. По его словам, технологии ИИ помогают при автоматизации рутинных задач в центрах мониторинга и реагирования (SOC). ИИ снимает нагрузку на первую и вторую линии, отсеивает шум, применяется для автозакрытия инцидентов. «Но важно понимать, что как бы ни развивались технологии искусственного интеллекта, в горизонте нескольких лет мы будем придерживаться той парадигмы, что человек остаётся частью процесса киберзащиты», — подчеркнул эксперт. Говоря о будущем отрасли, он добавил:

«В рамках нашего форума GISDAYS мы ежегодно выпускаем альманах "ИБ-Пророк", где собираем прогнозы с горизонтом 1–3 года от ключевых игроков в мире кибербеза. И, думаю, многие соглашаются с тем, что изменится ландшафт угроз». По мнению Николая Нашивочникова, это произойдёт потому, что сам искусственный интеллект станет поверхностью атаки. То есть возрастут атаки на ИИ, а бизнес в ответ на это будет постепенно переходить к автономности. Также и значительная часть утечек будет связана с применением искусственного интеллекта.

Технология будет выступать на обеих сторонах: и защитников, и злоумышленников. Автоматизируются атаки, и при этом автоматизируется мониторинг. Например, решения класса BAS, как BAS SimuStrike, позволяют непрерывно симулировать атаки злоумышленников и проверять инфраструктуру.

Продолжая тему угроз, Андрей Чечулин рассказал о ключевых направлениях использования ИИ злоумышленниками. Среди основных — социальная инженерия, где ИИ позволяет одновременно общаться с тысячами людей, и дипфейки, способные привести к кризису доверия: из-за таких подделок становится сложнее отличить настоящие аудио- и видеозаписи от искусственно созданных.

Вторая проблема — массовость атак и снижение порога входа для неопытных хакеров. ИИ позволяет автоматизировать атаки и выполнять задачи, для которых раньше требовались специальные знания. «ИИ позволяет злоумышленникам создавать множество вариантов атак, и даже современные системы защиты не всегда успевают к ним адаптироваться», — объяснил Андрей Чечулин. Эксперт отметил, что средства защиты пока отстают, поскольку внедрение ИИ в них зачастую требует больше времени, чем его использование злоумышленниками. По его прогнозу, через 2–3 года, а тем более через 5 лет, почти все системы защиты будут в значительной степени использовать ИИ, а некоторые — строиться на его основе.

При этом привести точную статистику компьютерных атак сложно. Хакер может взломать небольшую компанию, оставаясь незамеченным для её службы безопасности. Преступники далеко не всегда стремятся уничтожить атакованную инфраструктуру. Иногда они хотят её использовать, например, для майнинга криптовалюты или как промежуточное звено для атак на другие организации.

Лидия Виткова подошла к теме с точки зрения безопасности самих ИИ-систем в цепочках поставок: у эксплуатирующей стороны зачастую есть документация только по функциональным характеристикам, но нет документации по архитектуре и информационным потокам.

«Специалист по информационной безопасности может настроить информационную безопасность тогда, когда он знает, что под капотом в машине. Для многих со стороны эксплуатации под капотом находится чёрный ящик», — сказала она.

Лидия Виткова рассказала, что в рамках Консорциума исследований технологий безопасности искусственного интеллекта прорабатываются требования и сенсоры для сбора телеметрии, а компания «Газинформсервис» получила два патента на изобретение способа и полезной модели для СЗИ. Она также отметила, что в центре мониторинга и реагирования GSOC используются собственные композиционные модели, а не «чистые» трансформеры, из-за недопустимого для автозакрытия уровня галлюцинаций.

Лидия Виткова также подняла вопрос ответственности в области безопасности. Модель, которая прекрасно разбирается в локальных нюансах ИБ компании, можно взломать, но при этом привлечь к ответственности искусственный интеллект, который таким образом хакеры «переманили» на свою сторону, нельзя. Конкретный ответственный везде назначается индивидуально. Поэтому и государство занимается стандартами безопасности, и Консорциум пытается привносить новые требования.

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