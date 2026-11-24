Число DDoS-атак на российские ИТ-компании в 2026 г. выросло на 61%

ИТ-сектор входит в число наиболее атакуемых отраслей. Согласно глобальной статистике «Лаборатории Касперского» (по данным отчета «Анатомия ландшафта киберугроз: глобальная аналитика и практические выводы».), он занимает второе место по числу киберинцидентов высокой критичности — после госсектора. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Одной из наиболее распространенных киберугроз для таких компаний являются DDoS-атаки. Так, в России в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году их число выросло на 61% (по данным Kaspersky DDoS Protection). Такие данные приводятся в отчете «Киберпульс. ИТ/Телеком. Россия».

При этом одной из cамых привлекательных мишеней для злоумышленников остается телеком-сектор. Операторы связи сталкиваются с наиболее продолжительными DDoS-атаками среди всех отраслей: их средняя длительность составила 135 минут (данные Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского»). Они обеспечивают работу широкого спектра цифровых сервисов: успешные атаки ведут к деградации качества связи, сбоям у клиентов, финансовым и репутационным потерям.

Другие киберугрозы. Помимо DDoS-атак, организации сталкиваются с атаками с использованием различного вредоносного ПО. Так, за девять месяцев 2026 г. число атак на российские ИТ- и телеком-компании с применением бэкдоров по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось на 19,7%, а с применением стилеров — на 20,2% (данные Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского»).

«Телекоммуникационная инфраструктура остается одной из важных целей для злоумышленников: атаки могут быть направлены как на сами операторские сети и сервисы, так и на доступные через них системы. Интерес к отрасли проявляют кибершпионские и финансово мотивированные группировки, а также хактивисты. При этом компрометация телеком-инфраструктуры потенциально затрагивает не только операторов, но и организации и пользователей, которые зависят от их услуг. В таких условиях особенно важны постоянный мониторинг инфраструктуры, своевременное выявление уязвимостей и аномальной активности, а также проактивная защита от целевых атак», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.