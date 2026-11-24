«Флант» выпустил Deckhouse Airlock — PAM-систему для защиты Kubernetes-инфраструктуры

ИТ-компания «Флант» объявила о запуске Deckhouse Airlock — системы управления привилегированным доступом (PAM), спроектированной для нативной работы в Kubernetes-средах. Продукт выступает единым шлюзом контроля доступа к кластерам, базам данных, серверам и приложениям: вместо разрозненных механизмов доступа и постоянных учетных данных пользователи получают временные права, а все действия фиксируются. Решение внесено в Единый реестр российского ПО (запись № 35872 от 27.10.2026). Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Ключевая задача Deckhouse Airlock — снижение риска компрометации критичных ИТ-систем. Архитектура продукта реализует принципы Zero Trust («нулевое доверие»), предполагающие отказ от статических паролей, SSH-ключей и долгоживущих файлов kubeconfig. Платформа проверяет каждое подключение на соответствие ИБ-политикам и выдаёт временные сертификаты или токены на период действия сессии. Для критичных ресурсов предусмотрен одноразовый доступ по запросу или доступ с подтверждением: пользователь подаёт заявку через веб-интерфейс или консоль, администратор подтверждает её, и только после этого доступ открывается. Инструмент поддерживает запись и последующее воспроизведение пользовательских сессий, формируя базу для возможного расследования инцидентов. При этом комплекс может функционировать как в связке с корпоративным хранилищем секретов, например Deckhouse Stronghold, так и независимо от него.

Техническая интеграция Deckhouse Airlock соответствует стандартным ИТ-практикам. Продукт бесшовно связывается с провайдерами идентификации (SSO, OIDC, SAML, MFA). Администрирование привилегий осуществляется через конфигурационные файлы (манифесты), которые версионируются, проходят ревью, как любой код, и применяются через GitOps. Доступ к Kubernetes-кластерам сохраняет привычный способ работы: пользователи подключаются стандартным kubectl.

Deckhouse Airlock органично дополняет экосистему Deckhouse. Deckhouse Platform отвечает за построение гибридной распределённой инфраструктуры и управление ею, Deckhouse Stronghold — за безопасное хранение секретов, а Airlock — за контроль того, как пользователи и приложения получают доступ к критичным системам. Вместе продукты закрывают больше потребностей компаний в части безопасности и эксплуатации в рамках одной экосистемы.

«Сегодня все больше критичных корпоративных систем функционирует в Kubernetes, и вместе с этим закономерно растёт запрос на эффективный контроль привилегированного доступа. Компании стремятся отказаться от долгоживущих учётных записей и получить прозрачность: кто, когда и к чему получает доступ в продуктивной среде. Deckhouse Airlock — наш ответ на этот запрос. Продукт нативно встраивается в процессы управления инфраструктурой, автоматизирует выдачу временных прав и реализует подход Access as Code, сохраняя при этом привычную скорость работы команд», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».