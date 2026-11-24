«Кросстех»: дефицит мощностей может тормозить развитие ИБ-инфраструктуры

Растущие цены на компьютерное «железо» могут привести к дефициту мощностей в компаниях, что затормозит реализацию ИБ-проектов из-за увеличения горизонта планирования и дробления бюджета. По мнению специалистов «Кросстех», особенно сильно на этот процесс влияет внедрение систем на базе искусственного интеллекта в информационную инфраструктуру бизнеса.

Активный рост цен на комплектующие начался во второй половине 2025 г. и продолжается до сих пор. Например, оперативная память подорожала в среднем в 2-3 раза, видеокарты – на 30-50%, серверное оборудование ряда производителей – в 2 раза. В России общемировый тренд усиливается ограничением доступа к иностранному оборудованию, которое компаниям приходится закупать через механизмы параллельного импорта или же продолжать использовать элементы инфраструктуры, требующие замены.

Специалисты «Кросстех» указывают, что до 30% компаний имеют действующие ИТ-решения, реализованные без внедрения мер по информационной безопасности. По оценке компании, до 90% ИИ-инициатив сегодня реализуются без предварительной проработки ИБ. Дефицит мощностей приводит к тому, что компании, при отсутствии возможности оперативно их увеличить, приходится делать выбор, который зачастую оказывается в пользу дальнейшего развития ИТ-проектов, которые, например, сокращают операционные расходы и увеличивают прибыль компании.

Сильнее всего дефицит железа сказывается на ИБ-решениях, требующих большое количество мощностей для качественной работы. Это системы мониторинга и реагирования, (например, SIEM, SOAR, NDR, XDR), инструменты анализа кода (SAST, DAST), системы резервного копирования, системы динамического анализа вредоносных файлов (Sandbox).

Эксперты подчеркивают, что для оперативного наращивания вычислительных мощностей компании прибегают к использованию облачных решений, однако недавние ситуации с атаками БПЛА на крупные ЦОДы, а также кибератаки на облачных провайдеров заставили часть компаний пересмотреть стратегии миграции в облако. Более того, рост стоимости комплектующих влечет за собой и рост стоимости облачных сервисов, которые за 10 месяцев 2026 г., по разным оценкам, подорожали на 10-15%. Аналитики считают, что вступление в силу указа о резервировании 10% мощностей ЦОД под государственные нужды и новые требования Минцифры по катастрофоустойчивости дата-центров могут дополнительно повысить цены на 15-20% в 2027 г.

«Многие компании оказываются перед выбором – внедрять меры информационной безопасности, соответствующие инструменты, или же продолжать реализацию ИТ-проектов, которые могут приносить компании прямую прибыль. Часть компаний могут сделать выбор в пользу последних, и этот выбор даже может оказаться оправданным, если потенциальная прибыль превышает возможные потери от инцидента. Однако лучшим подходом всегда будет предварительная проработка вопросов кибербезопасности перед реализацией любых ИТ-проектов», – сказал Дмитрий Семёнов, руководитель направления «Защита инфраструктуры» компании «Кросстех».

Специалисты «Кросстех» указывают, что одним из наиболее эффективных способов обеспечения безопасности без внедрения дополнительных средств защиты становится аудит текущих настроек внедренного комплекса СЗИ и последующий харденинг: уменьшение потенциальных точек входа за счет отключения неиспользуемых сетевых портов, служб; внедрение принципа наименьших привилегий; использование протоколов, предусматривающих шифрование сессий; сегментация сети. Такой подход увеличивает нагрузку на инфраструктуру незначительно, но делает ее более защищенной от внешнего воздействия.