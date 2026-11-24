Red Security: каждое третье объявление об ИИ на теневых форумах предлагает готовый сервис для киберпреступников

В 2026 г. структура предложения ИИ-услуг на теневых хакерских форумах сместилась от разрозненных промптов и инструкций по «анлоку» ИИ-моделей к готовым коммерческим сервисам (ИИ-интерфейсам, подписке или набору функций, сформированных под задачу). Число объявлений, предлагающих комплексные ИИ-сервисы, за год выросло в 3 раза, и теперь их доля среди постов об атаках и мошенничестве с ИИ составляет 34%. Такой подход значительно снижает технический порог входа в незаконную деятельность и упрощает тиражирование мошеннических сценариев. Об этом CNews сообщил представитель Red Security.

Аналитика составлена экспертами направления Threat Intelligence сервис-провайдера и интегратора кибербезопасности Red Security. Для исследования было проанализировано более 700 тыс. объявлений на теневых форумах с октября 2025 по октябрь 2026 г.

Комплексный хакерский сервис – это не просто чат бот, который отвечает на запрещённые запросы, а готовая рабочая среда. В ней пользователь получает доступ к модели, встроенными сценариями для фишинга или поиска уязвимостей и внешним инструментам. Покупателю не нужно самостоятельно собирать эту цепочку из разных предложений.

Большую часть (40%) предложения комплексных услуг составляют «темные LLM». Это либо публичные модели, у которых уже отсутствует или вырезан модуль фильтрации, либо Crime GPT, которые представляют собой платформы, заточенные под вредоносные задачи. Наибольшее число публикаций среди отдельных криминальных LLM‑сервисов связано с чат-ботом WormGPT. Его предлагают для помощи в создании вредоносного ПО, организации фишинговых атак, компрометации деловой почты и т.п.

Примерно столько же (40%) составляет доля специализированных ИИ-инструментов для кардинга, OSINT, фишинга, поиска уязвимостей и SQL инъекций. Среди наиболее популярных инструментов – сервис SQLMAP Skynet Autonomous AI для SQL-инъекций. Сервис позиционировался как средство автоматизации атак на базы данных на основе существующего инструмента SQLMAP. В таких продуктах модель уже не только генерирует текст или код, но и встраивается в последовательность операций.

Наиболее продвинутые сценарии атак связаны с автоматизацией значительной части атакующей цепочки – пока доля предложений таких услуг составляет всего 12%. При этом объявлений, предлагающих инструменты для полностью автоматизированной кибератаки пока единица. В июле на форумах стали продавать JadePuffer – это вредонос-вымогатель, автоматизировавший всю атаку через ИИ-агента — один из первых задокументированных случаев. Тогда же был задокументирован первый кейс атаки с помощью данного ВПО. LLM самостоятельно провела разведку, похитила учетные данные, осуществила перемещение по сети, закрепилась в инфраструктуре, повысила привилегии и зашифровала данные.

В октябре 2026 г. команда Red Security также участвовала в расследовании атаки на крупную российскую компанию, где ИИ применялся на всех этапах — от разведки до полной компрометации домена. На практике Red Security это первый случай применения ИИ на всех этапах атаки.

Несмотря на явный рост предложения и спроса на ИИ в атаках, пока преобладает гибридная модель: человек определяет цель и контролирует ключевые решения, а ИИ автоматизирует отдельные этапы.

«Вредоносные промпт, дипфейк или инструкции пока преобладают на теневых форумах. Но их активно теснят подписки на сервисы с набором функций и автоматизацией действий. А если есть предложение, значит, есть и спрос. Наблюдаемая динамика значительно меняет экономику атаки: меньше ручного труда, ниже требования к навыкам, больше попыток взлома за то же время. Один злоумышленник может быстрее готовить персонализированные материалы, обрабатывать собранные данные и повторять однотипные действия на большем количестве целей. Вместе с этим трансформируется модель реагирования и форензики: объём цифровых следов требует новых подходов к корреляции, автоматизации анализа и в целом к мониторингу атак такой интенсивности», — отметил Григорий Поздеев, руководитель направления Threat Intelligence центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC.

Поэтому эксперты Red Security рекомендуют компаниям отслеживать не только отдельные вредоносные события, но и быстрые цепочки легитимных действий, контролировать обращения к внешним API и ИИ сервисам, ограничивать права корпоративных агентов и сервисных аккаунтов, а критические операции подтверждать участием человека. А данные Threat Intelligence помогут отслеживать появление комплексных сервисов, ориентированных на используемые компанией продукты и технологии.