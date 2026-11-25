Aladdin Enterprise CA – основа доверенного взаимодействия компонентов решения Astra Server Core

Корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA обеспечивает доверенное взаимодействие компонентов Astra Server Core — комплексного решения для построения и централизованного управления корпоративной ИТ-инфраструктурой, о старте продаж которого «Группа Астра» объявила 18 ноября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Базовым уровнем платформы Astra Server Core выступает серверная операционная система Astra Linux Server. Кроме нее в состав решения вошли: служба каталога с поддержкой групповых политик, средства управления программным обеспечением и расширенной отчетности и корпоративный центр сертификации Aladdin Enterprise CA от «Аладдин».

До ухода Microsoft с российского рынка связка Windows Server, Active Directory, SCCM и корпоративного центра сертификации воспринималась как единая технологическая основа. Однако в 2022 г. организации столкнулись с необходимостью воссоздания архитектурной связности корпоративной инфраструктуры. Aladdin Enterprise CA решает эту задачу: он является полнофункциональной заменой Microsoft CA, замещающей его без остановки сервисов и позволяющей построить доверенную безопасную ИТ-инфраструктуру на базе PKI.

Включение Aladdin Enterprise CA в состав Astra Server Core объединяет инфраструктурные компоненты «Группы Астра» и полноценный стек технологий PKI: центр сертификации становится частью доверенного контура, где управление сертификатами связано с каталогом, политиками доступа, конфигурациями и жизненным циклом инфраструктурных компонентов, а заказчики получают готовое платформенное решение корпоративного уровня, соответствующее требованиям к функциональности и надежности, к которым многие привыкли в экосистеме Microsoft.

Интеграция Aladdin Enterprise CA с Astra Server Core избавляет организации от необходимости самостоятельно собирать доверенную архитектуру «по кусочкам», а затем сталкиваться с рассинхронизированностью компонентов на протяжении жизненного цикла системы. Таким образом, заказчики получают гарантированно совместимую и безопасную инфраструктуру, с централизованным управлением пользователями, устройствами и сертификатами. Сам процесс миграции с Microsoft CA благодаря Aladdin Enterprise CA становится бесшовным для тех организаций, где PKI ранее был развернут с использованием импортной технологии.

«PKI – фундамент корпоративной инфраструктуры, без которой построить взрослую масштабируемую и управляемую систему с трансляцией доверия невозможно. С Aladdin Enterprise CA в качестве «сертификационного ядра» заказчики Astra Server Core получают платформу, где операционная система и технологии PKI работают как единое целое — с доверием, встроенным в архитектуру, а не добавленным сверху», — сказал Сергей Груздев, генеральный директор «Аладдин».

«При переходе на отечественный стек заказчикам важен не разрозненный набор отдельных продуктов, а единая предсказуемая архитектура, где базовые инфраструктурные сервисы изначально согласованы между собой. Интеграция Aladdin Enterprise CA в состав Astra Server Core позволяет закрыть критически важную задачу доверенного взаимодействия внутри контура прямо «из коробки» — без сложных интеграций на стороне клиента», — отметил Евгений Паутов, руководитель продуктового направления серверного ПО «Группы Астра».

В версии поставки в составе Astra Server Core Aladdin Enterprise CA позволяет выпускать машинные сертификаты, что необходимо для построения доверенной ИТ-инфраструктуры, а также может использоваться в технологической сети для обеспечения безопасности АСУ ТП. Для выполнения требований 117 приказа ФСТЭК России по строгой аутентификации пользователей потребуется расширить функционал Astra Server Core дополнительными компонентами от «Аладдин».