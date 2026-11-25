Безопасная аутентификация и управление секретами в едином контуре: MFASoft SAS совместим с решениями Deckhouse

Российская компания MFASoft, разработчик ПО для многофакторной аутентификации, и ИТ-компания «Флант» подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) с решением Deckhouse Platform и Deckhouse Stronghold. По результатам испытаний стороны выпустили сертификаты технологической совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Кластеры Kubernetes сегодня становятся ключевым элементом современных корпоративных инфраструктур, обеспечивая стандартизированное управление контейнеризированными приложениями, их масштабирование и отказоустойчивость. Решения на базе Kubernetes позволяют централизованно управлять вычислительными ресурсами, автоматизировать развертывание и обновление сервисов, а также повышать устойчивость ИТ-систем к сбоям. Для крупных организаций это означает гибкость в развертывании цифровых сервисов, сокращение времени запуска новых продуктов и снижение эксплуатационных расходов. Все чаще контейнеры работают в одной инфраструктуре с виртуальными машинами — так строятся гибридные и частные облака.

Deckhouse Platform — готовая платформа для построения гибридной распределенной инфраструктуры, усиленная искусственным интеллектом. Контейнеры, виртуальные машины, ИИ-нагрузки и сервисы данных управляются на платформе из единой точки.

В современной корпоративной среде управление секретами становится критически важным элементом кибербезопасности. Утечки или неконтролируемое хранение таких данных создают прямые риски компрометации информационных систем, особенно в распределенных и контейнеризированных инфраструктурах. Централизованный контроль, регулярная ротация и разграничение доступа к секретам позволяют снизить вероятность несанкционированного доступа и упростить аудит. По мере роста числа сервисов и интеграций управление секретами превращается из вспомогательной задачи в стратегическую функцию обеспечения устойчивости ИТ-ландшафта.

Deckhouse Stronghold — решение для централизованного управления жизненным циклом секретов. Защищает пароли, ключи АРI, сертификаты, SSH-ключи, токены и другие конфиденциальные данные от утечек, а также обеспечивает безопасную доставку секретов в приложения. Решение зарегистрировано в Едином реестре российского ПО в классах «Средства защиты от несанкционированного доступа к информации» и «Средства управления доступом к информационным ресурсам».

Программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server (SAS) поставляется в виде образов контейнеров Docker, что позволяет быстро интегрировать систему многофакторной аутентификации в существующие Kubernetes-кластеры и DevOps-процессы заказчика. MFASoft стала одной из первых российских компаний, предложивших полнофункциональный сервер MFA в контейнерном исполнении. Такой подход упрощает развертывание, масштабирование и обновление решений для многофакторной аутентификации, снижает требования к инфраструктуре и минимизирует риски, связанные с несовместимостью окружений.

Компании MFASoft и «Флант» совместно подключили Secure Authentication Server к веб-консолям Deckhouse Рlatform и Deckhouse Stronghold и протестировали вход по одноразовым паролям и пуш-уведомлениям. Результаты испытаний полностью соответствовали ожиданиям.

«Сегодня контейнеры становятся технологическим фундаментом современных корпоративных ИТ-сред, а управление секретами — неотъемлемым элементом их безопасности, — сказал Михаил Рожнов, технический директор MFASoft. — Мы видим, что компания «Флант» добилась серьезных успехов в создании зрелых продуктов для поддержки практик DevOps. Совместное тестирование позволило нам убедиться в этом».

«Доступ к платформе и хранилищу секретов — это ключи от всей инфраструктуры компании. Поэтому для нас важно, чтобы вход в Deckhouse Platform и Deckhouse Stronghold можно было защитить многофакторной аутентификацией на базе решения, которое заказчик уже использует. Совместимость с MFASoft SAS закрывает эту задачу без доработок: компании усиливают защиту доступа, не меняя рабочих процессов и выстроенных систем», — сказал Айк Татевосян, директор продуктового направления «Информационная безопасность» Deckhouse компании «Флант».