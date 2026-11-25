Bi.Zone EDR расширяет возможности: защита macOS, выявление ИИ-агентов и обновление Deception

Среди ключевых изменений в новой версии — сетевая изоляция и самозащита агента для macOS, интеграция ИИ-помощника Bi.Zone Cubi в конструктор исключений, выявление ИИ-агентов в инфраструктуре и развитие компонента Deception. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Защита устройств на macOS

В Bi.Zone EDR появилась возможность сетевой изоляции устройств на macOS. При обнаружении угрозы специалисты по кибербезопасности могут ограничить сетевую активность скомпрометированного хоста, сохранив возможность управлять им и продолжать расследование. Это помогает сдерживать распространение атаки внутри инфраструктуры.

Также реализован механизм самозащиты, который препятствует несанкционированному отключению или изменению агента. Благодаря этой функции осуществляется контроль целостности файлов, защита служб и процессов агента от остановки и подмены, а также проверка окружения при запуске, чтобы предотвратить выполнение подмененного кода. Использование самозащиты снижает риск вывода средства защиты из строя после компрометации устройства.

Теперь обе функции доступны во всех трех поддерживаемых операционных системах: Windows, Linux и macOS. Это позволяет компаниям применять единые подходы к защите и реагированию в инфраструктурах с разными ОС.

Обнаружение ИИ-агентов

Bi.Zone EDR позволяет выявлять признаки присутствия и использования ИИ-агентов в корпоративной инфраструктуре. Решение анализирует данные с конечных устройств и помогает определить, какие ИИ-инструменты присутствуют в компании и насколько активно они используются.

По данным Bi.Zone, признаки наличия ИИ-агентов обнаружены у 72% организаций. Возможности Bi.Zone EDR помогают выявлять неучтенные инструменты и получать более полное представление об их распространении. Руководители служб кибербезопасности получают дополнительные данные для оценки рисков, связанных с использованием ИИ, и выработки правил его безопасного применения.

Оптимизация рутинных задач

ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi интегрирован в конструктор исключений для правил выявления угроз. Аналитик может описать необходимое условие обычным языком, а помощник автоматически сформирует параметры исключения. Расширение возможностей ИИ-ассистента продолжает экономить ресурсы аналитиков, позволяя специалистам уделять больше внимания расследованию инцидентов вместо выполнения рутинных операций.

Развитие компонента Deception

В Bi.Zone EDR расширены возможности использования цифровых приманок для выявления злоумышленников в инфраструктуре. Появились новые типы приманок, включая подложные учетные записи Active Directory и записи реестра. Также реализованы инструменты массового развертывания приманок и проверки их настроек. Администраторы могут автоматически формировать имена и пароли приманок, выбирать контроллеры домена для их размещения. Кроме того, расширены возможности приманок на Linux. Для подложных учетных записей теперь можно задавать описания, а приманки этого типа поддерживают схему хранения паролей, используемую в ОС «Альт».

Эти изменения позволяют быстрее развертывать приманки и упрощают их сопровождение. Для компаний это возможность расширять применение методов обнаружения злоумышленников без пропорционального увеличения ручной работы специалистов.

Виталий Моргунов, руководитель управления развития технологий по защите конечных точек, Bi.Zone: «Корпоративные инфраструктуры редко ограничиваются одной операционной системой, поэтому важно иметь сопоставимые возможности защиты и реагирования на разных устройствах. Поэтому мы ставим своей целью своевременное развитие всех механизмов на всех трех поддерживаемых платформах — Windows, Linux и macOS. Одновременно с этим мы активно внедряем инструменты автоматизации, которые помогают аналитикам быстрее настраивать обнаружение угроз, расследовать инциденты и выполнять необходимые действия по реагированию».

Управление индикаторами компрометации

В Bi.Zone EDR появился единый реестр индикаторов компрометации (IoC). Специалисты могут централизованно добавлять признаки известных угроз и задавать действия при их обнаружении — от уведомления аналитика до автоматического реагирования. Функция упрощает применение новых данных об угрозах во всей защищаемой инфраструктуре и помогает поддерживать актуальность механизмов обнаружения и реагирования.

Упрощение администрирования

Реализовано автоматическое получение обновлений компонентов и базы детектирующих правил. Это сокращает объем административных операций и помогает своевременно применять новые правила обнаружения угроз.

Также улучшена работа с задачами и агентами. Специалисты могут быстрее просматривать результаты выполнения задач, определять, какие инструменты использовались на отдельных этапах, и выгружать историю назначений задач агентам. Оптимизирована и обработка команд: например, при получении нескольких последовательных команд обновления агент сразу устанавливает последнюю указанную версию, пропуская промежуточные. Кроме того, добавлены возможности реагирования из карточки алерта — можно изолировать хост, создать исключение для сработавшего правила, назначить задачу, открыть командную строку на агенте и выполнить другие действия. Это сокращает количество шагов аналитика при расследовании инцидента и ускоряет реагирование.

Эти изменения упрощают управление защитой распределенной инфраструктуры, сокращают количество ручных операций и помогают снизить нагрузку на команду кибербезопасности.