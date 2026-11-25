«ИТ-Экспертиза» и Ideco подписали соглашение о технологическом партнерстве

Компания ИТ-Экспертиза, разработчик платформы контроля защищенности рабочих мест «Сакура», и компания Ideco, российский разработчик межсетевого экрана Ideco NGFW Novum, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании объединяют экспертизу, чтобы помочь клиентам выстроить систему контроля доступа по принципу нулевого доверия (Zero Trust) – объединив контроль состояния рабочих мест и управление доступом к сети в единый контур. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Соглашение подписано на конференции «Сетевая безопасность». Подписание закрепляет совместную работу двух компаний: решения которых дополняют друг друга и вместе усиливают защиту, позволяя клиентам выстроить эшелонированную систему безопасности.

Совместная схема работы доступна, начиная с версий Ideco NGFW Novum 23.5 и «Сакура» 3.4.

«Сакура» контролирует состояние защищенности рабочих мест: инвентаризация устройств, соответствие политик безопасности, многофакторная аутентификация. Ideco NGFW Novum управляет доступом к сети на периметре. Интеграция, добавленная в «Сакура» 3.4, связывает эти решения по модели NAC (Network Access Control, контроль доступа к сети): решение о доступе пользователя принимается с учетом состояния его рабочего места. Если рабочее место соответствует требованиям безопасности – доступ предоставляется, если выявлены нарушения – доступ ограничивается. Организации, которые уже используют Ideco NGFW Novum, подключают «Сакура» без замены работающего межсетевого экрана.

«Мы давно сотрудничаем с Ideco, и сегодня просто закрепили это официальным соглашением. Наши решения хорошо дополняют друг друга: «Сакура» следит за состоянием рабочего места, Ideco NGFW Novum – за доступом к сети. Вместе они дают клиенту контроль доступа по принципу нулевого доверия – и без замены того межсетевого экрана, который уже работает. Рад, что мы из разовых проектов перешли к постоянному сотрудничеству: клиентам так проще собрать единую схему защиты», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по информационной безопасности и руководитель направления «Сакура» компании «ИТ-Экспертиза».

«Межсетевой экран хорошо видит трафик, но не знает, в каком состоянии устройство, с которого этот трафик идет. Интеграция с «Сакура» закрывает этот пробел: Ideco NGFW Novum пускает рабочее место в сеть, только если оно защищено, и автоматически ограничивает доступ при обнаружении нарушений. Для заказчиков важно, что это не требует перестройки сети: если Ideco NGFW Novum уже работает, достаточно подключить «Сакура». Мы последовательно развиваем технологическое партнерство с российскими разработчиками, чтобы заказчики могли собирать защиту из совместимых отечественных решений, а не из разрозненных продуктов», – отметил Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Сотрудничество компаний ИТ-Экспертиза и Ideco направлено на развитие практической кооперации российских разработчиков и формирование комплексных решений для построения защиты по принципу нулевого доверия.