Масштабирование без границ: Security Vision обновила платформу SV5 для гибкого управления ресурсами и интеграциями

Компания Security Vision объявляет о выпуске обновления платформы SV5. Новый релиз расширяет возможности настройки подключения коннекторов и управления ресурсами, упрощает обработку файлов, таблиц и графов, а также предлагает полностью переработанное главное меню платформы. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Платформа автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision – ИТ-платформа Low-code/No-code, позволяющая автоматизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ-функций в круглосуточном режиме. Обеспечивает непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, поиск ИТ-активов и управление конфигурациями, поиск и управление уязвимостями, анализ данных и управление процессами. Является 100% российской разработкой, включена в реестр российского ПО (№364 от 08.04.2016).

Защищенное подключение к коннекторам

Взаимодействие сервиса коннекторов с внешними системами полностью соответствует строгим корпоративным стандартам безопасности. Для соединения сервиса коннекторов с коннекторами теперь можно настроить HTTPS. Администраторы могут защитить передаваемые между ними данные с помощью шифрования. Это обновление способствует защите передаваемой информации от перехвата и обеспечивает целостность данных при интеграции Security Vision с любыми внутренними и внешними ИТ-сервисами компании.

Управление ресурсами при нехватке памяти

Для обеспечения бесперебойной работы в условиях пиковых нагрузок внедрена функция динамической адаптации сервисов. Сервис рабочих процессов и сервис коннекторов автоматически корректируют свои параметры при дефиците оперативной памяти на сервере. Нововведение позволяет снизить нагрузку на аппаратную часть, предотвратить критические ошибки и минимизировать риск перебоев в выполнении сложных цепочек автоматизации и работе подключенных модулей.

Автоматический поиск настроек MCP

Упрощена первичная настройка и дальнейшее администрирование сервиса MCP (Model Context Platform). При запуске сервис самостоятельно сканирует систему и находит необходимые REST-инструменты, ресурсы и промпты, даже если путь к их директории не был задан в конфигурационном файле. Это избавляет администраторов от необходимости вручную прописывать пути к компонентам, значительно ускоряя развертывание и обновление сложных конфигураций.

Объединение файлов в архив

Работа с большими объемами данных стала удобнее. Платформа теперь поддерживает пакетную обработку множественных свойств: несколько выбранных файлов можно объединить в единый архив с применением сжатия. Пользователям больше не нужно пересылать связанные документы по отдельности — это упрощает их передачу во внешние системы, сокращает итоговый размер данных и позволяет работать со связанным комплектом как с одним объектом.

Отображение данных в таблицах и на графе

Визуализация и анализ данных в виджетах, свойствах и формах вывода типа «Таблица» стали более наглядными. Появилась возможность скрывать пустые строки, чтобы быстрее просматривать заполненные данные. Кроме того, реализована связка таблиц с графом: для строк таблицы теперь можно настраивать правила отображения на графе. Это позволяет показывать табличные данные на одной схеме с объектами платформы, строками справочников и значениями свойств.

Ручное обновление списков рабочих процессов

Повышен контроль за выполнением автоматизаций в реальном времени. В разделах мониторинга «Запущенные процессы» и «История» появились кнопки ручного обновления. Пользователям больше не нужно полностью перезагружать страницу браузера, чтобы проверить актуальное состояние процессов или мгновенно получить результаты завершенных запусков — данные обновляются по одному клику.

Обновленное главное меню

Интерфейс платформы стал интуитивно понятнее. Полностью переработаны дизайн, логика и расположение пунктов главного меню. Новая структура сокращает количество кликов для доступа к ключевым разделам, позволяя SOC-аналитикам, администраторам и руководителям быстрее ориентироваться в системе и находить необходимые инструменты без длительного обучения.

Очистка журналов производительности

Внедрен механизм управления жизненным циклом технических данных. Администраторы могут гибко задать срок хранения, по истечении которого журналы производительности будут автоматически удаляться из базы данных. Это помогает эффективно ограничивать объем накопленных системных записей, предотвращает переполнение хранилищ и экономит дисковое пространство на серверах платформы без потери актуальных диагностических данных.