Рулетка с подвохом: «Лаборатория Касперского» выявила схемы мошенничества перед «чёрной пятницей»

За первые десять месяцев 2026 г. решения «Лаборатории Касперского» по всему миру зафиксировали более 19 млн попыток перехода по фишинговым ссылкам, нацеленных на онлайн‑покупателей, клиентов финансовых организаций и платёжных сервисов — это почти втрое больше, чем в тот же период в прошлом году. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

В периоды крупных распродаж, таких как «чёрная пятница», злоумышленники особенно активны, и в том числе используют популярность маркетплейсов для обмана пользователей. Эксперты компании выявили несколько популярных схем обмана — от «беспроигрышной» рулетки с заманчивыми призами до поддельных предложений с купонами и персональными промокодами.

«Беспроигрышная» рулетка. В одном из обнаруженных примеров злоумышленники создали фальшивую страницу известного маркетплейса с «рулеткой призов»: пользователю предлагают за баллы крутить барабан, чтобы выиграть бытовую технику: смартфон, стайлер, умные часы, беспроводные наушники, робот-пылесос и подарочные сертификаты. Для убедительности мошенники копируют дизайн официального сайта. Далее пользователя просят оплатить «доставку» или «налог» за приз, в результате чего «победители» теряют денежные средства и остаются без подарков от маркетплейса.

Купоны и промокоды. Другие найденные примеры также нацелены на максимально широкую аудиторию, желающую получить скидки при оформлении заказа на маркетплейсах. Так, в одном из примеров мошеннических сайтов под предлогом выдачи «индивидуального промокода» у пользователя запрашивают логин и пароль от аккаунта на сайте — вероятно, чтобы затем получить доступ к личному кабинету и привязанным банковским картам. В другой схеме покупателей привлекали бесплатными купонами. Если ввести данные, пользователь рискует потерять как личную информацию, так и денежные средства.

«Ажиотаж перед „чёрной пятницей“ всегда становится сигналом для мошенников: они играют на желании покупателей сэкономить, выманивая доступы к личным кабинетам в маркетплейсах и других сервисах при помощи фишинга. Именно поэтому в периоды распродаж особенно важно проявлять бдительность, — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик „Лаборатории Касперского“. — Помните: настоящие маркетплейсы никогда не просят оплатить „комиссию за выигрыш“. Совершая покупки, стоит остановиться на секунду и проверить, где именно вы вводите свои данные — такая осторожность поможет защитить личные данные и сбережения даже на фоне всплеска активности злоумышленников».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: проверять подлинность сайтов перед тем, как ввести личные данные, в том числе обращать внимание на корректность URL и название ресурса; проверять подлинность акций и розыгрышей на официальном сайте бренда; не вводить логины и пароли, а также данные банковских карт на сомнительных ресурсах; настроить двухфакторную аутентификацию в приложениях онлайн-банков и других сервисах, где есть такая возможность; использовать защитные решения, эффективность которых подтверждается независимыми тестами, например? Kaspersky Premium. Для обеспечения комплексной киберзащиты от сложных киберугроз, в частности фишинга, «Лаборатория Касперского» постоянно расширяет возможности своих решений, в том числе с помощью ИИ-технологий.