Servicepipe получила сертификат ФСТЭК России на ПО SP DosGate

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, получила сертификат ФСТЭК России № 5134 на программное обеспечение SP DosGate. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Сертификат подтверждает, что адаптивная система защиты ИT‑инфраструктуры от DDoS‑атак и сетевых угроз DosGate соответствует «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020 г.) по четвертому уровню доверия.

DosGate прошел испытания в аккредитованной ФСТЭК России лаборатории. Сведения о сертификате внесены в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации 17 ноября 2026 г.

«На сегодняшний день для многих компаний регуляторы устанавливают более жесткие требования к обеспечению информационной безопасности. Одно из них - использование программного обеспечения, сертифицированного ФСТЭК. И для нас важно, что теперь DosGate может не только обеспечить высочайший уровень защиты от DDoS-атак, но и подтвердить это документально», – сказал директор по развитию Servicepipe Данила Чежин.