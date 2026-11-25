Skyward SMS Antifraud v1.8: фильтрация некорректных номеров, семантическое обнаружение мошенничества и обновление Scoring API

Компания Skyward выпустила новую версию системы защиты SMS-трафика от мошенничества Skyward SMS Antifraud (SSA) v1.8. Обновление направлено на повышение точности обнаружения мошеннических сообщений, содержащих телефонные номера и ссылки, а также на ускорение адаптации системы к новым мошенническим схемам. Об этом CNews сообщили представители Skyward.

В версии 1.8 реализованы фильтрация SMS, отправляемых на некорректные номера, расширенные возможности обработки P2P-трафика и обновленный Scoring API, предоставляющий операторам дополнительные данные для принятия решений о маршрутизации сообщений.

Skyward SMS Antifraud помогает SMS-операторам и провайдерам защищать маршруты от мошеннического трафика, соблюдать установленные правила обработки сообщений, поддерживать доверие партнеров и монетизировать заблокированный мошеннический трафик.

Ключевые улучшения в версии 1.8

Фильтрация недоставляемого трафика (Dead-End Traffic Filter, DETF). Новый модуль блокирует SMS, отправляемые на номера, которые не соответствуют требованиям плана мобильной нумерации страны назначения. Операторы могут включать фильтрацию отдельно для каждой страны через Customer Portal. Это позволяет исключать такой трафик из маршрутов и сокращать расходы на заведомо безуспешные попытки доставки.

Семантическое сопоставление с шаблонами мошенничества (Semantic Fraud Pattern Matching). Команда Skyward ежедневно отслеживает появление новых мошеннических схем для поддержания актуальности механизмов обнаружения. В SSA v1.8 повышена точность выявления подозрительных сообщений благодаря семантическому сопоставлению с известными шаблонами мошенничества. Новые шаблоны могут оперативно добавляться в систему без необходимости ее переобучения, что позволяет быстрее адаптироваться к изменяющимся методам мошенников.

Улучшенное обнаружение мошенничества с обратным звонком (Callback Scams). Некоторые мошеннические SMS содержат контактный номер телефона, по которому получателю предлагается позвонить для дальнейшего взаимодействия со злоумышленником. В SSA v1.8 улучшено обнаружение таких сообщений за счет анализа подозрительных закономерностей использования телефонных номеров в тексте и сверки номеров с обновляемым списком доверенных номеров.

Настройка правил обработки P2P-трафика. SSA v1.8 поддерживает отдельные правила обработки для продуктов P2P-трафика. Провайдеры могут применять их к сообщениям от партнеров, с которыми согласована передача исключительно P2P-сообщений. Это позволяет корректно обрабатывать трафик, который сложно однозначно классифицировать как P2P или A2P, и обеспечивать соблюдение согласованных условий его передачи.

Расширение ответов Scoring API. Обновленный интерфейс Scoring API может возвращать наиболее вероятный тип сообщения вместе с оценкой риска мошенничества, в том числе для сообщений с высоким уровнем риска. Ранее для таких сообщений API возвращал Spam в качестве класса сообщения. Теперь, при наличии информации о типе сообщения, SMS-коммутатор оператора может использовать оба параметра для принятия решений о маршрутизации или фильтрации трафика.

Значение обновления для SMS-операторов и провайдеров

SSA v1.8 позволяет операторам сократить расходы на безуспешные попытки доставки SMS на некорректные номера и повысить точность обнаружения мошеннических сообщений, содержащих телефонные номера и ссылки. Механизмы обнаружения могут оперативно обновляться без переобучения системы. Дополнительные данные в ответах Scoring API и отдельные правила обработки P2P-трафика расширяют возможности настройки маршрутизации и фильтрации сообщений с учетом согласованных с партнерами требований к трафику.