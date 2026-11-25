UserGate и Белорусский государственный технический университет подписали в Минске партнерское соглашение

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, и Белорусский государственный технический университет (БГТУ) подписали в Минске соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Документ закрепил взаимодействие сторон в рамках программы UserGate Educational Partnership, цель которой — сблизить индустриальные компетенции и вузовскую подготовку ИТ‑специалистов.

Университет получит полный учебно-методический комплекс, лицензии на решения вендора и экспертную поддержку для преподавателей. Уже в этом учебном году в БГТУ стартуют совместные образовательные модули и производственная практика: студенты будут работать с реальными сценариями ИБ‑инцидентов и отрабатывать навыки на межсетевом экране следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW) — флагманском продукте компании.

Отдельным направлением партнерства станет развитие преподавательского состава: доступ к курсам uAcademy позволит университетским лекторам синхронизировать учебные курсы с актуальными требованиями отрасли.

«Мы видим запрос Беларуси на кадры в области кибербезопасности, и наша задача — дать студентам БГТУ не абстрактную теорию, а практику на технологиях, которые применяются в реальных инфраструктурах. Выпускник, который уже работал с uNGFW и проходил сертификацию, выходит на рынок с готовым набором навыков, — сказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева. — Для индустрии такие партнерства — способ вырастить специалистов под свои задачи, а для университетов — усилить позиции выпускников при трудоустройстве».

Со стороны университета документ подписал ректор Сергей Касперович. В БГТУ рассчитывают, что сотрудничество ускорит модернизацию профильных дисциплин: отраслевые инструменты появятся в учебных лабораториях, а студенты начнут решать прикладные задачи ИБ задолго до первого выхода на работу. В перспективе стороны рассматривают развитие совместных исследований и проектной деятельности.

«Сегодня обеспечение информационной безопасности является одним из ключевых приоритетов как для государства, так и для бизнеса. Главная задача БГТУ — готовить специалистов, которые готовы к реальным вызовам, а не только к теоретическим кейсам. Партнерство с компанией UserGate позволяет нам интегрировать в учебный процесс передовые отраслевые решения. Студенты получат возможность работать с профессиональным межсетевым экраном uNGFW непосредственно в университетских лабораториях. Уверен, что доступ к актуальным технологиям и экспертной поддержке вендора значительно повысит конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда, а также станет прочным фундаментом для совместных научных исследований и инновационных проектов», — отметил ректор БГТУ Сергей Касперович.