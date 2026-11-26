Эксперты StormWall обнаружили в России первые DDoS-атаки с участием ботнета Kairos

Специалисты компании StormWall выявили в России первые DDoS-атаки с использованием нового ботнета Kairos, которые произошли с 1 по 23 ноября 2026 г. По данным StormWall, DDoS-атаки с участием нового ботнета чаще всего нацелены на телеком-компании, облачных провайдеров, финансовые организации и онлайн-ритейлеров. Максимальная мощность инцидентов превысила 2,1 Тбит/с. Об этом CNews сообщил представитель StormWall.

Ботнет Kairos заражает Linux-устройства через открытый Telnet с пустым паролем суперпользователя. Несмотря на примитивный способ проникновения, зараженные устройства способны создавать тысячи одновременных TCP-соединений с одной целью, что позволяет злоумышленникам быстро истощать ресурсы атакуемых серверов. Серверы компаний расходуют ресурсы на обработку соединений и могут перестать обслуживать легитимных пользователей.

Одной из важных особенностей Kairos является способность масштабировать количество TCP-соединений в зависимости от вычислительных ресурсов зараженного устройства. На каждое ядро процессора приходится до 128 соединений. Таким образом, 16-ядерное устройство может поддерживать до 2048 соединений, имеющих одну цель.

Цифровая безграмотность и пренебрежение базовыми правилами кибербезопасности остаются одним из факторов распространения ботнетов. Устройства с открытыми административными интерфейсами и стандартными или отсутствующими паролями становятся легкой мишенью для злоумышленников. Особенно это касается IoT-оборудования, маршрутизаторов и других сетевых устройств, которые могут годами оставаться подключенными к интернету без должного контроля.

Эксперты StormWall рекомендуют отключать Telnet, если он не используется, запрещать удаленный вход под root без пароля, менять стандартные учетные данные и ограничивать доступ к административным интерфейсам сетевого оборудования. Современные DDoS-атаки могут быть направлены не только на перегрузку пропускной способности сети, но и на истощение ресурсов серверов и приложений. В связи с этим, защита должна включать механизмы обнаружения и фильтрации различных типов вредоносного трафика, в том числе атак с большим количеством TCP-соединений.

«История с Kairos показывает, что для создания DDoS-инфраструктуры злоумышленникам по-прежнему не обязательно использовать сложные уязвимости или передовые инструменты. Иногда достаточно найти устройство с открытым Telnet и пустым паролем администратора. Казалось бы, такие ошибки давно должны остаться в прошлом, но на практике они продолжают создавать возможности для масштабных атак», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.