«Киберпогода» включена в реестр Минцифры России

«Киберпогода», платформа Positive Technologies для прогнозирования кибератак и оценки их возможных последствий для бизнеса, включена в единый реестр российского программного обеспечения. По решению Минцифры России она отнесена к классу «Средства автоматизации процессов информационной безопасности». Теперь продукт могут применять государственные организации, компании с госучастием и субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) с учетом действующих требований к использованию отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, в первом полугодии 2026 г. 6% кибератак на российские организации были совершены через доверенных контрагентов и цепочки поставок — вдвое больше, чем годом ранее. Злоумышленники могут взломать менее защищенного подрядчика или поставщика, а затем воспользоваться его доступом к системам заказчика. Такие угрозы сложно обнаружить, поскольку средства защиты головной компании обычно не охватывают инфраструктуру связанных с ней предприятий.

«Госсектору и предприятиям с объектами КИИ недостаточно защищать только собственные информационные системы. Работа таких организаций часто зависит от множества поставщиков и подрядчиков, и даже один инцидент у партнера может привести к перебоям в оказании государственных услуг или к остановке производственных процессов. Поэтому необходимо заранее понимать, где может начаться атака и чем она грозит. «Киберпогода» помогает оценивать эти риски и определять, какие меры защиты нужны в первую очередь. Включение в реестр Минцифры позволит использовать платформу в организациях, для которых российское происхождение ПО является обязательным условием закупки», — отметила Яна Соловьева, руководитель продукта «Киберпогода» в Positive Technologies.

«Киберпогода» анализирует внешние сигналы об угрозах по всей бизнес-экосистеме клиента. Решение отслеживает утечки данных, появление эксплойтов, активность в теневом сегменте интернета и изменения внешнего периметра. На основе собранной информации оно прогнозирует вероятные сценарии атак и оценивает их финансовый, операционный и репутационный ущерб. Чтобы выделить наиболее опасные из них, платформа учитывает интерес атакующих к потенциальной цели, доступность путей проникновения и возможный ущерб для бизнеса.

Руководители ежедневно получают краткую сводку о главных рисках и рекомендации по их снижению. Специалистам по ИБ доступны подробные технические данные для реагирования, включая домены, IP-адреса и учетные записи, которые могут быть связаны с вероятными атаками.

Сведения о приоритетных сценариях можно передавать командам мониторинга и киберразведки (SOC и TI) для контроля с помощью уже используемых средств защиты.