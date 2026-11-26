Merlion и NGR Softlab расширяют доступ к ИБ-технологиям

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, и разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab заключили дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщил представитель Merlion.

В рамках партнерства Merlion расширяет портфель проектной дистрибуции и берет на себя продвижение решений всей экосистемы вендора, ориентированной на защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры от актуальных рисков и угроз.

Сотрудничество компаний направлено на масштабирование бизнеса NGR Softlab на российском рынке и обеспечение корпоративного сектора импортонезависимыми ИБ-технологиями. Дистрибьютор открывает для своих партнеров — ИТ-компаний, системных интеграторов и их заказчиков – доступ к полному технологическому стеку вендора, закрывающему ключевые направления защиты данных. В их числе — интеллектуальные системы управления привилегированным доступом (PAM), мониторинг и анализ событий безопасности (SIEM), поведенческая аналитика (UEBA), контроль файловой структуры, а также инструменты анализа сетевого трафика и реагирования (NTA/NDR). Решения включены в Единый реестр отечественного ПО, что позволяет интегрировать их в проекты для коммерческих предприятий и государственных организаций, реализующих стратегии развития цифровой независимости.

«Для Merlion расширение портфеля решений в области информационной безопасности является одним из ключевых направлений развития, — отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. — NGR Softlab зарекомендовал себя как сильный технологический игрок на российском рынке с глубокой экспертизой. Появление полной линейки продуктов вендора в нашем портфеле открывает перед партнерами новые возможности для реализации комплексных ИБ-проектов. Мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку системным интеграторам: от подбора конфигураций и демонстраций на базе нашего технического центра до пилотных запусков и сервисного сопровождения».

«Merlion – один из ведущих дистрибьюторов на российском ИТ-рынке, и мы рады началу нашего сотрудничества, — сказал Алексей Мороз, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам NGR Softlab. — Объединение технологической экспертизы NGR Softlab и дистрибьюторских возможностей Merlion позволит сделать передовые отечественные решения в области информационной безопасности доступнее для более широкого круга заказчиков и поможет российским компаниям и организациям госсектора эффективнее защищать свою ИТ-инфраструктуру».

Совместная работа команд вендора и дистрибьютора сфокусируется на экспертной поддержке ИТ-сообщества, включая проведение пресейл-консультаций, пилотирование решений и оценку совместимости на технологической базе Merlion.