Подтверждена совместимость PT NGFW с аппаратным балансировщиком нагрузки DS Proxima

Компании «ТризТех» и «Цифровые решения» объявили о технологическом партнерстве и подтвердили совместимость межсетевого экрана нового поколения PT NGFW с аппаратным балансировщиком нагрузки DS Proxima. Совместное решение позволяет объединить несколько PT NGFW в отказоустойчивый кластер Active-Active с возможностью горизонтального масштабирования до 400 Гбит/с c включенными функциями защиты. Результаты тестирования подтвердили возможность применения совместного решения в крупных организациях с высоконагруженной сетевой инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «ТризТех».

DS Proxima отвечает за распределение трафика между межсетевыми экранами PT NGFW, обеспечивая их совместную работу в составе единого кластера. Балансировка выполняется на основе хеш-алгоритма с настраиваемым набором параметров сетевого соединения (5-tuple). Такой подход позволяет равномерно распределять нагрузку между устройствами и последовательно увеличивать общую производительность системы за счет добавления новых межсетевых экранов.

Отдельное внимание в ходе испытаний уделили проверке отказоустойчивости. DS Proxima непрерывно отслеживает состояние каждого PT NGFW с помощью механизма health checks. При недоступности одного из межсетевых экранов балансировщик перераспределяет трафик между оставшимися устройствами. Благодаря резервированию каналов связи и балансировщиков симметричность трафика сохраняется даже при обрыве канала, отказе или перезагрузке оборудования. При этом прямой и обратный потоки одного соединения проходят через один и тот же межсетевой экран.

В ходе тестирования также проверили возможность использования кластера PT NGFW для контроля трафика между защищаемыми сегментами сети. DS Proxima поддерживает прозрачный режим работы на втором уровне модели OSI (L2), обеспечивая передачу большого количества VLAN без изменения существующей логики межсегментной маршрутизации. Это упрощает интеграцию кластера PT NGFW в сетевую инфраструктуру, при этом весь трафик между защищаемыми сегментами проходит через межсетевые экраны, где к нему применяются необходимые политики безопасности.

«Для нас важно, чтобы заказчик мог встроить PT NGFW в свою инфраструктуру и развивать защиту по мере масштабирования сети. Совместимость с DS Proxima расширяет возможности выбора сетевой архитектуры: межсетевые экраны можно объединить в кластер и использовать для защиты трафика между сегментами без изменения существующей логики маршрутизации», – отметил Антон Кузнецов, CPO компании «ТризТех».

«Инвестируя значительные средства в NGFW, заказчики рассчитывают использовать весь его функционал, сохраняя при этом необходимую производительность. Совместное решение PT NGFW и DS Proxima позволяет строить отказоустойчивые кластеры Active-Active и гибко наращивать их производительность по мере роста нагрузки без отключения функций защиты. Такой подход позволяет обеспечивать высокий уровень защиты сетевой инфраструктуры на базе отечественных решений», – отметила Алина Павлова, руководитель отдела продвижения продуктов «Цифровые решения».