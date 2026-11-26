Россия и Вьетнам проверили готовность к совместному реагированию на кибератаки

Состоялись совместные учения России и Вьетнама по информационной безопасности, в ходе которых специалисты двух стран отработали обнаружение компьютерных атак и совместное реагирование на инциденты. Киберучения прошли с использованием киберполигона Ampire компании «Перспективный мониторинг». Партнером международных киберучений выступил «Кибердом». Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Организатором киберучений выступило Минцифры России, соорганизаторами — МИД России и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Партнером стал центр развития индустрии кибербезопасности «Кибердом». Оператором киберучений выступил Центр ГосСОПКА АО «Перспективный мониторинг». В учениях участвовали шесть команд — по три от каждой страны. В состав команд вошли представители национальных центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT), центров мониторинга информационной безопасности (SOC) и отраслевые эксперты.

Основными целями киберучений стали развитие и укрепление международного опыта в сфере киберзащиты инфраструктуры России и Социалистической Республики Вьетнам от целевых компьютерных атак, отработка процессов взаимодействия и обмена сведениями при компьютерных инцидентах, а также повышение практической готовности участников к противодействию целевым компьютерным атакам.

Проведение совместных киберучений позволяет оценить готовность национальных систем реагирования к скоординированному противодействию компьютерным атакам.

Участники продемонстрировали на практике, как могут осуществляться скоординированные действия отраслевых SOC и национальных CERT, показали хорошие навыки передачи уведомлений о компьютерных инцидентах в ГосСОПКА, отработали навыки устранения уязвимостей программного обеспечения и последствий целевых атак на инфраструктуру.

«Настоящие учения проводятся во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Их основная задача — отработка и совершенствование практических навыков выявления компьютерных атак, своевременного реагирования на инциденты информационной безопасности, а также повышение эффективности взаимодействия профильных специалистов наших стран. Особое внимание уделяется обмену профессиональным опытом, выработке согласованных подходов к противодействию современным угрозам в информационном пространстве и укреплению потенциала совместного реагирования на них», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов.

Представитель НКЦКИ сказал: «Эффективное противодействие трансграничным угрозам информационной безопасности возможно только через налаженное взаимодействие национальных центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT). Совместные учения России и Вьетнама – реальная тренировка всей цепочки реагирования от обнаружения атаки командой SOC до передачи сведений на межгосударственный уровень. НКЦКИ рассматривает мероприятие как практический шаг в укреплении российско-вьетнамского сотрудничества в сфере информационной безопасности и рассчитывает на его продолжение в различных форматах. Одним из таких форматов является созданный по инициативе России под эгидой ООН глобальный межправительственный реестр контактных пунктов, который служит основой для организации взаимодействия национальных CERT по вопросам пресечения функционирования источников вредоносной активности из информационных пространств государств-членов. Уверены, что прошедшие учения повысили практические навыки команд, укрепили доверие между нашими CERT и способствовали реализации соответствующих договоренностей о сотрудничестве России и Вьетнама. Благодарим все команды за проявленный профессионализм и участие в мероприятии».

Трансграничный характер компьютерных атак требует координации действий не только на уровне отдельных организаций, но и на уровне государств.

«Достигнутые договоренности с Вьетнамом позволяют позитивно оценить перспективы сотрудничества в наращивании потенциала в сфере международной информационной безопасности. Киберучения отражают уровень взаимного доверия и демонстрируют совместный настрой на взаимодействие не только на политическом уровне, но и в прикладном измерении данной проблематики. В дальнейшем такие успешные практики будет возможно масштабировать и подключить более широкий круг партнеров», — сказал Андрей Акульчев, и. о. директора Департамента международной информационной безопасности МИД России.

Использование киберполигона Ampire позволило участникам отработать совместные действия в условиях моделируемых компьютерных атак.

«Для нас как корпоративного Центра ГосСОПКА было особенно важно поддержать инициативу МИД России, Минцифры России и НКЦКИ в проведении международных киберучений. Укрепление международной информационной безопасности является важным элементом формирования новой архитектуры безопасности в мире, к созданию которой Россия активно призывает все мировое сообщество. Проводя ежегодно сотни киберучений по всей России для организаций различных отраслей, мы особенно чутко понимаем, насколько важно уметь действовать скоординированно в вопросах обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Проведение международных киберучений позволяет нам продвигаться к единому пониманию вопросов информационной безопасности с нашими международными партнерами», — сказал Роман Кобцев, генеральный директор АО «Перспективный мониторинг».

О возможностях проведения международных киберучений на базе «Кибердома» рассказала Александра Шадюк, заместитель генерального директора: «Совместно с «Перспективным мониторингом» мы проводим в «Кибердоме» офлайн-киберучения на фиджитал-полигоне, который позволяет не просто моделировать кибератаки, а видеть их последствия на физических объектах и отрабатывать реагирование в условиях, приближенных к реальным. Учения России и Вьетнама показали потенциал наших сценариев для международной подготовки специалистов. Мы готовы масштабировать этот формат на международный уровень и проводить в «Кибердоме» совместные офлайн-учения для специалистов из разных стран».

Год назад «Кибердом» совместно с «Перспективным мониторингом» запустил «Киберинтенсив» — программу практических киберучений на своем фиджитал-полигоне. Сценарии тренировок можно адаптировать под задачи и отраслевую специфику организаций.