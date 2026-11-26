Спрос на обучение киберграмотности в компаниях вырос на 20% из-за приказа ФСТЭК

По данным обучающей платформы Secure-T (входит в ГК «Солар»), в России на 20% вырос спрос бизнеса на обучение сотрудников кибербезопасности — сильнее всего тренд затронул банки и ритейл. Всплеск связан со вступлением в силу с 1 марта 2026 г. приказа ФСТЭК России № 117, который обязал компании жестче контролировать защиту информации и регулярно тренировать персонал. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

При этом, по данным Secure-T, формальные тесты и скучные лекции больше не спасают от утечек — злоумышленники все чаще бьют по «человеческому фактору» через поддельные письма от руководства и фейковые резюме.

Генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин сформулировал 7 правил, как компаниям выстроить защиту от таких атак на практике и какие ошибки сотрудников чаще всего приводят к взломам.

Обучать по конкретным рискам, а не «учить всех всему». Бухгалтеров нужно тренировать на сценариях с подменой реквизитов, а HR-специалистов — на распознавании вирусов в файлах резюме.

Отказаться от длинных лекций. Вместо разового годового инструктажа эффективнее работают короткие разборы реальных угроз по 10–15 минут в течение всего года.

Дать четкий алгоритм «тревожной кнопки». Сотрудник должен за секунду понимать, куда переслать странное письмо и как перепроверить срочную просьбу директора перевести деньги.

Тренировать на безопасных симуляциях. Учебные фишинговые рассылки должны имитировать реальные рабочие задачи, но ни в коем случае не собирать настоящие пароли сотрудников.

Не наказывать за ошибки. Если человек открыл подозрительный файл и сразу сообщил об этом в ИБ — его нужно похвалить, а не высмеивать. Страх заставляет сотрудников скрывать взломы, пока не станет поздно.

Вовлекать топ-менеджмент. Руководители — главная мишень мошенников, поэтому они должны проходить те же проверки, что и рядовой штат.

Считать не галочки, а реальные клики. Главный показатель безопасности — не процент пройденных тестов, а то, сколько людей реально попались на учебную уловку и как быстро они сообщили об атаке.